許多支持者不畏低溫熱烈參加費鴻泰信義區後援會成立大會。（費鴻泰競選總部提供／陳俊雄台北傳真））

國民黨台北市信義南松山的立委候選人費鴻泰7日上午成立信義區後援會，現場除有許多信義區里長及地方領袖一同為費鴻泰加油打氣，包括同是松山信義區的秦慧珠、陳永德、王鴻薇、戴錫欽、徐巧芯等市議員，以及跨區力挺的潘懷宗、游淑慧、李明賢及鍾沛君等議員。前台北縣長周錫瑋及前立委丁守中也特別趕來為費鴻泰助陣，擔任主持人的名嘴教授江岷欽妙語如珠，立刻炒熱現場氣氛，同時也展現出泛藍地方大團結的氣勢。

議員們致詞時一致對費鴻泰擺攤服務有口皆碑，為民服務的心讓人印象深刻，秦慧珠、陳永德、王鴻薇、戴錫欽及徐巧芯等同選區議員都表示，費鴻泰服務用心問政細心，許多民眾的陳情與服務需求，議員們也都仰賴費鴻泰在中央為大家努力，在與費鴻泰委員的合作過程中，都可以觀察到費委員對地方的在意與用心。

費鴻泰表示，他從政以來，一向本著接地氣為人民服務的初衷。地方服務方面，在市場公園擺攤傾聽民意及提供服務，在每個里提供民眾報稅諮詢服務，並籌劃舉辦許多社區營造的相關活動，20幾年來從不間斷；中央政策方面，他推動多項便民政策，例如多憑證（健保卡）報稅，所得稅稅額試算表、電子發票、所得稅的各類特別扣除額及多項便民的報稅政策。

費鴻泰表示，未來他還想繼續推動有助於青年人發展的政策，例如青年三創，協助青年人將他們的創意落實，由政府當青年人的後盾，讓他們創業無憂，最後行形成產業，發展致富，「創意＋創業＋創富」讓青年人對未來有希望，讓國家有未來。

費鴻泰說，保持一顆年輕的心，是他一直努力做的事。未來的政策發展一定要讓青年人有希望，老年人有健康，所以青年發展及長照政策將會是費鴻泰未來的推動方向。過去這些年，大家如果認為費鴻泰做的還可以，還請大家繼續支持費鴻泰，讓費鴻泰有繼續為大家服務的機會。

(中時 )