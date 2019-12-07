張善政（右3）下午抵達鹿港地區，拜訪傳統金雕工藝名家鄭應諧（右4）。（張晉銘攝）

張善政來到水五金精品館，關心頂番婆水五金產業發展概況。（張晉銘攝）

彰化縣水五金產業發展協會致贈水龍頭意象的紀念品予張善政。（張晉銘攝）

國民黨副總統參選人張善政7日首度來到彰化輔選，第二站與彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋共同前往拜訪鹿港金雕工藝大師鄭應諧，以及參訪水五金精品館，藉此了解頂番婆水五金產業發展概況，包含彰化縣議長謝典林、彰化縣黨部主委張曼莉與黨籍民意代表皆也都陪同。

張善政大約在下午抵達鹿港地區，首先拜訪傳統金雕工藝名家鄭應諧，雙方簡單寒暄後即坐下來泡茶聊天，鄭應諧拿出一座「迎媽祖」的作品與純金打造的媽祖神像，向張善政介紹鹿港宗教文化，最後鄭應諧拿出「金雕玉如意」予張善政分享， 並祝福張能夠事事如意。

隨後張善政一行人來到水五金精品館，由彰化縣水五金產業發展協會總幹事林進成親自接待，接著由林總幹事介紹水五金的製作方式、水龍頭的演進過程以及頂番婆水五金產業發展概況，最後協會也致贈一座水龍頭意象的紀念品予張善政，並祝福他在選戰過程中圓滿順利。

(中時 )