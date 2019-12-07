花蓮市長魏嘉賢、新台灣人文教基金會董事長金溥聰也報名挑戰小馬並一同鳴槍開跑。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮姐妹市也有多人組團參賽。而那霸市的鈴木一人則以琉球泡盛的造型挑戰全馬，選手都爭相合照。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

布袋戲人物角色包括「素還真」、「棄天帝」，以及創立儒門天下的「疏樓龍宿」為賽事代言。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

以「太平洋x海岸山脈」為概念的太平洋縱谷馬拉松，今天清晨五點半揭開序幕，在依山傍海、美景伴隨下，6000名國內外選手沿193道路出發，花蓮市長魏嘉賢表示，這是極具魅力的長跑賽道，也是透過體育結合觀光的賽事。比賽結果，來自肯亞的Thomas Matheka Muli以2小時46分21秒蟬聯全馬男子組冠軍，同樣在去年摘冠的全馬女子組周玲君也以3小時11分18秒再度拿下全馬女子組冠軍。

今年的太平洋縱谷馬拉松於今天清晨 5 點揭開序幕，清晨花蓮雖飄著雨，但現場熱鬧不已。今年馬拉松賽事與霹靂國際多媒體合作，邀請布袋戲人物角色包括《刀說異數》的「素還真」、《異度魔界》的創始魔皇「棄天帝」，以及創立儒門天下的「疏樓龍宿」，透過Cosplay呈現代言，為馬拉松賽事帶來精彩的開場演出。另外亞提斯的熱情街舞、理想大地渡假飯店佛朗明哥舞團也讓現場一掃寒流的低溫，選手各個都暖活起來。

與花蓮市為姐妹市的日本與那國町，此次以八重山圈域運動交流事業跨町市組團來台，13名選手由八重山廣域市町村圈事務組合係長與那國博帶隊，團員裡有5人跑全馬，8人跑半馬。來自石垣市的山下和秀去年曾經來台跑全馬，這次特地頭戴一頂一年前在海洋公園買的魟魚玩偶來跑馬拉松，能夠再度參與姊妹市的賽事，山下和秀非常開心。

而那霸市的鈴木一人則以琉球泡盛的造型挑戰全馬，一到場立即被其他選手爭相合照，人氣相當旺盛。今年的賽事也有不少國外選手報名，包括香港、馬來西亞、新加坡，日本等國家。

太平洋縱谷馬拉松，現場不僅有羚羊、斑馬、山豬與柴犬的代表性吉祥物，連完賽獎牌的設計也非常特別。縣內各一個景點為獎牌造型，今年的完賽獎牌則以新城鄉為意象，而完賽獎牌於2016年起只要將每年獎牌收集齊全，到了2028年就能串成一個同心圓，對於跑者而言是個相當具有意義的賽事。

全馬42公里男子組：Thomas Matheka Muli、蘇志濱、陳哲聖、林政宏、張紹軒。

全馬42公里女子組：周玲君、方巧玲、戴秀妤、蘇曉萍，郭麗文。

半馬21公里男子組：林秋杰、張哲豪、陳信凱、陳永慶、張添恩。

半馬21公里視障組男：陳智德。

半馬21公里女子組：楊喬筑、許靜怡、Caitlin Porrazzo、李秀如、陳乙萱。

(中時 )