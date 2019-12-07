6日富邦悍將發出消息，前Lamigo桃猿總教練洪一中將擔任明年悍將新教頭，而悍將球星高國輝今日參加「2019悍動希望公益棒球營」，受訪表示聽到消息也嚇到，不過畢竟是職業運動，教練和球員的流通是正常的，因此也不用太訝異。

高國輝表示因為洪總在桃猿隊待了10多年，聽到要來悍將時也有嚇到，但他認為不用太過於訝異，因為這是職業棒球，總教練到哪裡都是做一樣的工作，球員也是一樣。此外在今年開了總教練轉隊的先例後，未來球員也可能開始流通，期待自由球員制度能更完善。

而高國輝過去與洪一中在2008年8搶3、北京奧運、2016年中日職棒對抗賽中有過合作，對洪總的印象是「聰明」，且調度很迅速，不得不讓人佩服他，可以帶桃猿拿這麼多冠軍。

而高國輝說，「對職業球員來說，不能讓教練適應球員，而是球員要想辦法適應環境，做好當下的工作並展現好成績是最重要的。」未來希望球隊能越來越好，目標一樣是拿下總冠軍，希望明年球季看到不一樣的富邦悍將。

(中時 )