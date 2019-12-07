陳吉仲、劉建國關心柳丁產銷 15:212019/12/07 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農委會主委陳吉仲（前右一）受立委劉建國之邀（前右三）到雲林古坑關心柳丁產銷。（劉建國服務處提供／許素惠雲林傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農委會主委陳吉仲（右三）、立委劉建國（右四）等稱讚今年柳丁品質不錯，價格堪稱平穩。（劉建國服務處提供／許素惠雲林傳真） 農委會主委陳吉仲（前右二）受立委劉建國之邀（前右三）到雲林古坑關心柳丁產銷，前古坑鄉長林慧如（右二）為農民代言。（劉建國服務處提供／許素惠雲林傳真） 農委會主委陳吉仲7日至雲林古坑鄉關心柳丁收購及加工情況，與立委劉建國和果農及合作社場等座談，聽基層聲音，協助農民可以過好年。目前柳丁產地價格依品質不同每台斤6至12元間，還算平穩。 劉建國表示，這幾天天氣較冷又下雨，所以邀請陳主委和柳丁農、村長、合作社場等進行座談，期盼柳丁農在今年能創造更好的收益。 而前古坑鄉長林慧如也為果農代言，說明產地現況。 陳吉仲指出，各合作社場已有共識，不只維持現階段柳丁價格，甚至還有可能往上升，農委會相關政策會會陸續公布。 (中時 ) #柳丁 #合作社 #建國 #陳吉仲 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉建國爭取長者居家科技互動平台 今啟用 15:202019/12/03 政治 農地可蓋農產品初級加工場 農產品生產及驗證管理法三讀通過 15:162019/12/03 財經 陸商務部：上周豬肉批發價降3% 16:512019/12/03 財經 中興員工消費合作社致贈公益金 關懷弱勢 17:292019/12/03 生活 石門將創「有機農業合作社」 協助農友行銷農特產 20:262019/12/03 生活 誣指國民黨阻擋防疫法 曾銘宗怒告陳吉仲根本是抹黑 10:352019/12/04 生活 告我等於告農民？陳吉仲遭曾銘宗反譏膨風 12:462019/12/04 生活 美呆了！世界俊男美女入鏡 建國科大校園月曆吸睛 16:512019/12/04 生活 聯合國糧農組織：全球糧價11月飆升 00:022019/12/06 國際 美加徵關稅、供過於求 橄欖油價格 跌跌不休 04:092019/12/07 全球財經 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 抓到了！民進黨屏東造勢驚見「便當長城」 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 網軍案PTT鄉民吐心聲：民進黨的現世報！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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