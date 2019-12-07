農委會主委陳吉仲（右三）、立委劉建國（右四）等稱讚今年柳丁品質不錯，價格堪稱平穩。（劉建國服務處提供／許素惠雲林傳真）

農委會主委陳吉仲（前右二）受立委劉建國之邀（前右三）到雲林古坑關心柳丁產銷，前古坑鄉長林慧如（右二）為農民代言。（劉建國服務處提供／許素惠雲林傳真）

農委會主委陳吉仲7日至雲林古坑鄉關心柳丁收購及加工情況，與立委劉建國和果農及合作社場等座談，聽基層聲音，協助農民可以過好年。目前柳丁產地價格依品質不同每台斤6至12元間，還算平穩。

劉建國表示，這幾天天氣較冷又下雨，所以邀請陳主委和柳丁農、村長、合作社場等進行座談，期盼柳丁農在今年能創造更好的收益。

而前古坑鄉長林慧如也為果農代言，說明產地現況。

陳吉仲指出，各合作社場已有共識，不只維持現階段柳丁價格，甚至還有可能往上升，農委會相關政策會會陸續公布。

(中時 )