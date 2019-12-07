吳敦義：一中各表 力拚60席次 15:232019/12/07 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義強調，過會過半，力拚60席次。（何冠嫻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義南下支持立委徐志榮爭取連任。（何冠嫻攝） 國民黨主席吳敦義7日到苗栗支持苗栗縣立委第二選區參選人徐志榮，為他披掛彩帶，喊話國民黨國會席次力拚60席，讓不公不義政策重新再出發，強調讓社會和諧、兩岸安定。 吳敦義表示，目前兩岸是對峙衝突的情況，1992年兩岸堅持一個中國原則，對此涵義在於雙方同意用口頭聲明方式各自表達，就是一中各表，強調，要有清廉政府創造繁榮經濟，如同韓國瑜說的，台灣安全人民有錢。 他說，韓國瑜當選總統，能讓國家由衰轉強、由窮轉富、由亂轉平順，立法院更要力拚過半，以60席為目標，苗栗更要保住徐志榮席次。 (中時 ) #徐志榮 #苗栗 #立委 #國民黨 #民進黨 #韓國瑜 #吳敦義 #2020大選 #蔡英文 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 胡幼偉：民進黨恐怖形象比共產黨有過之無不及 10:482019/12/05 政治 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 抓到了！民進黨屏東造勢驚見「便當長城」 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 網軍案PTT鄉民吐心聲：民進黨的現世報！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。