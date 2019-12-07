國民黨主席吳敦義南下支持立委徐志榮爭取連任。（何冠嫻攝）

國民黨主席吳敦義7日到苗栗支持苗栗縣立委第二選區參選人徐志榮，為他披掛彩帶，喊話國民黨國會席次力拚60席，讓不公不義政策重新再出發，強調讓社會和諧、兩岸安定。

吳敦義表示，目前兩岸是對峙衝突的情況，1992年兩岸堅持一個中國原則，對此涵義在於雙方同意用口頭聲明方式各自表達，就是一中各表，強調，要有清廉政府創造繁榮經濟，如同韓國瑜說的，台灣安全人民有錢。

他說，韓國瑜當選總統，能讓國家由衰轉強、由窮轉富、由亂轉平順，立法院更要力拚過半，以60席為目標，苗栗更要保住徐志榮席次。

(中時 )