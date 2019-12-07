隨著年紀增長，骨質也會逐漸流失，邁入50歲以上的熟齡民眾，除了三高問題(高血壓、高血糖、高血脂)，更要重視是否有骨質疏鬆症！根據世界衛生組織(WHO)分析，骨鬆症僅次於心血管疾病，是全球第二大慢性流行疾病。

恩主公醫院骨科醫師姜志勇指出，骨鬆症初期沒什麼症狀，但通常發生時已產生骨折造成疼痛，最容易發生骨折的地方就是脊椎，最明顯的特徵就是身高會慢慢變矮，造成駝背產生疼痛；第二是手腕、第三是髖部。由於骨質疏鬆症是沉默的疾病，對長者來說是一顆不定時炸彈，使健康面臨威脅勇醫師提醒民眾千萬不可輕忽。

骨鬆症的高危險因子，有以下9項：

1.年齡：年紀越大越容易發生骨質疏鬆

2.過量飲酒、過量飲用咖啡因飲料

3.停經後女性：因受賀爾蒙影響，停經後5-10年，其骨質流失速度是一般人3-5倍。

4.種族：黑人骨質密度最高，白人次之，而亞洲人最低，比白人平均骨質少20%

5.體型：體重較輕的人較易發生骨質疏鬆。

6.營養素攝取不足：骨質營養鈣質和維他命D、蛋白質攝取不足易發生骨質疏鬆。

7.藥物使用：長期使用類固醇、甲狀腺素等。

8.抽菸

9.缺乏運動

如果面臨骨鬆危機，該如何預防？由於許多長者都是骨折後才發現有骨鬆症，因此醫師建議，民眾可定期接受篩檢，及早發現及早治療。而在2019醫療科技展現場提供骨折風險評估工具-「FRAX」，民眾只要輸入年紀、性別、身高體重、骨質疏鬆危險因子和骨質密度﹙BMD﹚數值，可計算未來10年骨折的風險，現場另備有超音波骨質密度檢測器，現場亦有專業的醫療團隊提供民眾諮詢。

至於平常如何「固骨本」保養骨質，恩主公醫院賴昆鴻醫師則指出，根據國際骨鬆基金會建議，50歲以上的成人每日應攝取的鈣質為1200毫克，另外是維他命D建議攝取量則為每日800-1000 I.U.，但對於已經患骨鬆或高骨折風險的民眾，甚至已經發生骨折的患者，僅靠保守治療是不夠的，仍需透過藥物治療，建議民眾尋求醫師診斷與評估給予合適的治療與建議。

恩主公醫院院長吳志雄的帶領下成立骨科微創中心，由主任許立和、吳長晉醫師、姜志勇醫師、賴昆鴻醫師、林冠宇醫師等人組成堅強專業的醫療團隊，以因應台灣正式邁入高齡化社會所將面臨的問題。

(中時電子報)