推廣國產雜糧，行政院農業委員會農糧署輔導中華民國農會，7日在中興大學舉辦「與糧同行野餐趣」活動，吸引許多大人帶著孩子逛市集、採買好物，現場氣氛熱絡，還有民眾直接在草地上鋪著野餐墊、欣賞節目表演，度過優閒假日。
農糧署副署長蘇茂祥、中華民國農會常務監事白添枝等人手持拼圖板，一起拚出國產雜糧地圖，象徵國產雜糧的豐富與多樣性，也為今年活動揭開序幕。
主辦單位表示，為增進民眾對國產雜糧的認識，農糧署去年開始舉辦「與糧同行野餐趣活動」，廣受好評，為炒熱氣氛，除邀請人氣部落客進行雜糧DIY教學，會場也設置闖關遊戲，同時有「YOYO家族」進行表演、甘藷繪本導讀、雜糧小學堂話劇演出。
白添枝指出，考量現代人生活忙碌、消費者對多元高品質及非基改的健康訴求，特別邀請大豆、甘藷、落花生及食用玉米、小麥等雜糧生產單位到活動現場展售，民眾可一次購足優質、新鮮且安全的國產雜糧，消費滿額還有機會抽IPAD、自行車。
逛一圈活動現場，來自全國各地的雜糧生產攤位擺攤，分別推廣黑豆、黃豆、紅豆及甘藷、落花生等，不少人趁機搶買好物，中午過後，就見到許多人潮領取早在開賣不久即售完的超值野餐袋組、直接鋪在草地上開始品嘗國產雜糧。
(中時 )
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