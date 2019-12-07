新竹市政府在台鐵新竹站地下道彩繪「新竹動物園」圖騰，已成網美打卡景點。（陳育賢攝）

新竹市政府在市內公車彩繪「新竹動物園」圖騰，要讓大家看到動物就知道動物們已準備好開園迎接民眾了。（陳育賢攝）

新竹市政府在垃圾車彩繪「新竹動物園」圖騰，要讓大家看到動物就知道動物們已準備好開園迎接民眾了。（陳育賢攝）

新竹市立動物園將在12月28日開園，市府在公車、垃圾車、台鐵區間車、前後站地下道階梯都彩繪上「新竹動物園」圖騰，讓動物們在全市深入大街小巷趴趴走，要讓大家看到就知道動物們已準備好開園迎接民眾了。

市府指出，為了迎接動物園重新開園，市府希望在全市營造動物園重新見面的歡樂氣氛 ，積極提高動物曝高率，因此在台鐵新竹站月台天橋、高鐵新竹站月台燈箱與新竹州廳外牆都換上新裝，讓通勤族、學生與觀光客一來到新竹，就能看見動物園開園的好消息。

另，市區公車與候車亭也悄悄變身，讓可愛動物「上身」，民眾等車時彷彿在閱讀時尚風的動物雜誌，認識新竹市立動物園的動物朋友。另，台鐵區間車也正在彩繪中，將在12月中登場。

此外，每天深入大街小巷的垃圾車，也特別選用園內的老虎兄弟當主角，讓虎兄虎弟跟著垃圾車在全市趴趴走，出門倒垃圾的朋友一見到虎哥就知道新竹動物園即將開園，年底就可以來與久違的動物朋友見面了。

市長林智堅指出，這次讓動物園的明星動物們主動出擊，透過全市跑透透的市區公車與垃圾車，還有每天通勤、上課都會經過的車站，希望讓所有朋友都不會錯過新竹市立動物園開幕的好消息。

行政處長白舒樺則表示，除了交通工具之外，新竹州廳近日也掛上動物明星老虎及浣熊的主視覺吹起動物風，全府上下動起來，邀請市民朋友在城市的每個角落尋找動物朋友的蹤跡。

(中時 )