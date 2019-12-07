台中市警車不明原因擦撞前方休旅車，警車翻落南下297公里處邊坡。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

國道1號南下297公里處7日下午2時23分發生警車不明原因擦撞前方休旅車、警車翻覆邊坡事件，駕駛員警受困駕駛座，3人意識均清醒，休旅車上駕駛與2乘客皆無受傷，詳細肇事原因還待釐清調查中。

據了解，翻覆邊坡的是台中市二分局警車，車上有警員2人及1名人犯，員警臉部擦傷，送至麻豆新樓醫院治療；人犯並無大礙，送至麻豆新樓觀察；另一名員警右胸、右膝、右臀部疼痛，送至柳營奇美醫院急救。

南下的陳姓駕駛休旅車右後輪被擦撞，駕駛的妻子與5歲女兒都幸運沒有受傷。

(中時電子報)