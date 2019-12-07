台中警押人犯南下m警車自撞翻落高速公路邊坡 15:252019/12/07 中時電子報 吳侑縈 、中國時報、 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市警車不明原因擦撞前方休旅車，警車翻落南下297公里處邊坡，駕駛員警受困車內。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市警車不明原因擦撞前方休旅車，警車翻落南下297公里處邊坡。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 國道1號南下297公里處7日下午2時23分發生警車不明原因擦撞前方休旅車、警車翻覆邊坡事件，駕駛員警受困駕駛座，3人意識均清醒，休旅車上駕駛與2乘客皆無受傷，詳細肇事原因還待釐清調查中。 據了解，翻覆邊坡的是台中市二分局警車，車上有警員2人及1名人犯，員警臉部擦傷，送至麻豆新樓醫院治療；人犯並無大礙，送至麻豆新樓觀察；另一名員警右胸、右膝、右臀部疼痛，送至柳營奇美醫院急救。 南下的陳姓駕駛休旅車右後輪被擦撞，駕駛的妻子與5歲女兒都幸運沒有受傷。 (中時電子報) #警車 #車禍 #員警 #台南 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 1500萬元強盜案 3嫌羈押禁見 04:102019/12/03 地方新聞 紙上來場台南公路文化之旅 票選最美公路為台61拉票 18:232019/12/03 生活 台南購物節大新營嘉年華 周末封街登場 18:222019/12/04 生活 對抗違法排煙 環保局明年啟用空拍高科技 13:062019/12/05 生活 猥褻成大女研究生後殺害 惡狼處無期徒刑 15:002019/12/05 社會 台南味跨年夜 2020台南跨年府城搬戲1231中西區相見 21:422019/12/05 生活 員警集體貪汙包庇酒店 3所長都判無罪 14:542019/12/06 社會 牛郎店怕被找麻煩 月交1萬5000元行賄員警 15:512019/12/06 社會 憂台南綠能投資跑光 民眾抗議 04:102019/12/07 地方新聞 心疼遭推女警 徐國勇將赴保六總隊慰問員警 10:302019/12/07 社會 社會熱門新聞 謝和弦苦等4小時 竟是「他」來地檢署幫交保 - 社會 保六總隊自清？公布陳宜民推警影片！ - 社會 泡湯變砲池！情侶大眾池上演活春宮 - 社會 女神「雙峰凸出」 師父忍不住看一眼 - 社會 小情侶返房想「激戰」開門驚見黑衣孝服男「佔床」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。