全台灣大量老化房屋，民眾居住不安心，都市容貌更是落破，今（7）日舉行的第一屆危老都更博覽會上，台企銀董事長黃博怡表示，過去30年來，台灣危老建築改建無法好好進行，累積龐大的壓力及問題，台企銀積極提供金融工具輔助，樂見政府更是提出多項政策，民眾參與意願明顯提升。

內政部統計，至11月底，已核定87件都更案、357件危老重建案，至年底應可各增至近100案及400案，合計有機會達到500案。

內政部政務次長花敬群亦在開幕致詞時表示，今年截至11月危老申請案已達357案、核准案已達283案，預期全年申請案可望突破400案、核准案可望突破300案，是危老條例上路以來，單一年度最高。

然而，內政部同時關注的老舊建築使用問題，及至11月底，通過耐震評估認定，也就是危老前期作業的老舊建物已超過2千棟，這些未來都會加入危老申請的行列，花敬群認為，危老的熱度會持續下去。

黃博怡表示，台企銀本身已設定今年是危老都更元年，原訂目標100億，現在統計到年底可達200億元，超標一倍，基於都會地區都更案正在加快，市場需求極大，已設定2020年目標300億元。同時，配合回流台商廠商升級的需求，台企銀亦全力推動廠辦都更，將30年前舊廠房加速改建為綠能、潔能、智能的國際級廠房。

(工商 )