台北市林森北路一處大廈今晨傳火警，火舌不斷從裡面竄出，一數三家店面全面燃燒，由於該大廈大都是出租套房，裡面約有近百名住戶，造成不少人嗆傷送醫。警消初步研判，起火點不排除是林森北路上的四面佛。

據了解，這場火警疑遭人丟擲汽油彈引起，但警消仍在調查中。

(中時 )