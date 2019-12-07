謝和弦個人臉書顯示單身。（圖／翻攝自謝樂團臉書）

歌手謝和弦最近二度捲入吸毒風波，且檢舉人還是和他結婚3年的混血辣妻Keanna，昨(6日)Keanna丟出震撼彈，在IG分享疑似懷孕8周的超音波照，但今謝和弦還是不斷爆走，甚至意有所指說：「祝福妳有新的美好人生」，網友發現謝和弦的個人臉書婚姻狀態顯示單身，但不確定更改時間為何時。

Keanna日前大義滅親向警方舉報謝和弦吸毒，她之後甚至崩潰爆哭一路陪丈夫上警局，但隔天謝和弦要交保時，Keanna沒出面，反由他的高中校長莊惠安出面完成手續，謝和弦返家後，今上午不斷發文，先稱：「謝謝妳愛我，但我比較愛大麻」，力推台灣大麻除罪合法化。

至於太太昨曬出超音波照，謝和弦文中似乎也認了要當爸爸，寫下：「孩子生下來，要認我，我負責，不認我，祝福妳有新的美好人生」，還說：「妳跟老蕭都這麼愛哭，像個娘們」，有人發現謝和弦的私人臉書早顯示單身，而昨謝和弦談到婚姻狀態，說：「看你們怎麼看囉，我覺得沒有問題啊，我還是過得很快樂，這是我的家事，不需要跟大家交代。」

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)