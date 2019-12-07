林森北路火警 四面佛疑遭「雨衣人」丟汽油彈縱火 15:332019/12/07 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香火鼎盛、擁有三頭六臂的四面佛，竟也難逃祝融之災。(郭吉銓攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名住戶表示，事發時被寵物兔子狂凳籠子吵醒，醒來才發現外面已經起火，很感謝寵物兔機警提醒。(郭吉銓攝) 據警方初步調查，起火點為大廈四面佛宮廟，懷疑有人刻意丟汽油彈縱火，但仍釐清中。有目擊者表示，火警前有看到一名穿雨衣、戴安全帽的人，從四面佛出來不久就起火了。另一名住戶說，事發時被寵物兔子狂踹籠子吵醒，醒來才發現外面已經起火。 (中時 ) #四面佛 #汽油彈 #雨衣 #縱火 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 哈士奇誤按微波爐 險成熱狗 22:542019/12/05 社會 印度女子遭輪暴犯縱火 90％燒傷走一公里求救 07:162019/12/06 國際 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 09:552019/12/07 社會 林森北路火警 四面佛疑遭「雨衣人」丟汽油彈縱火 10:372019/12/07 社會 林森北路火警疏散500人 酒店妹剛下班四處竄逃 11:362019/12/07 社會 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 15:332019/12/07 社會 社會熱門新聞 謝和弦苦等4小時 竟是「他」來地檢署幫交保 - 社會 保六總隊自清？公布陳宜民推警影片！ - 社會 泡湯變砲池！情侶大眾池上演活春宮 - 社會 女神「雙峰凸出」 師父忍不住看一眼 - 社會 小情侶返房想「激戰」開門驚見黑衣孝服男「佔床」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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