一名住戶表示，事發時被寵物兔子狂凳籠子吵醒，醒來才發現外面已經起火，很感謝寵物兔機警提醒。(郭吉銓攝)

據警方初步調查，起火點為大廈四面佛宮廟，懷疑有人刻意丟汽油彈縱火，但仍釐清中。有目擊者表示，火警前有看到一名穿雨衣、戴安全帽的人，從四面佛出來不久就起火了。另一名住戶說，事發時被寵物兔子狂踹籠子吵醒，醒來才發現外面已經起火。

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