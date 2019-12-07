交通部觀光局積極推動深度旅遊，晶華（2707）旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪、花蓮中正2館攜手台灣知名插畫家，聯名推出「閒畫日常 小城漫遊」住宿專案，邀請旅客以童趣角度欣賞花蓮壯麗山水、慢享礁溪暖湯，搶攻小城漫遊的深度旅遊商機。

晶華2009年創立「捷絲旅」品牌，主打各館設計風格與據點在地特色融合，鎖定輕旅行、商務客、背包客群。位於花蓮市區的、擁有98間客房的花蓮中正館於2014年1月開幕，設有138間客房的宜蘭礁溪館則在2015年6月開幕迎賓，分別為品牌第4、6處據點。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮指出，捷絲旅走街頭文化（Street Culture）風格，希望尋覓具特殊街頭文化的地方，跟當地業主、文創一起打造「街頭文藝復興」。這也是集團旗下晶英、麗晶致力目標，差異在於概括範圍差異。

此次礁溪捷絲旅首度跨界攜手插畫家，邀請擅長可愛畫風的「麋鹿角」操刀，將館內露天湯池、客房、金魚浴衣等特色融入角色中，閒畫生活日常。專案贈送限量麋鹿角聯名旅行明信片套組，以及好吃、好玩推薦鄰里人氣店家聯名款「走走．電子書」。

同時，礁溪捷絲旅也安排小城漫遊行程，旅客手機掃描「走走．電子書」上的QR Code，可騎著免費提供的Just Tour單車來場鐵馬輕旅，品嘗和平豆花手工古早味。同時帶領旅客深度漫遊礁溪公園，走訪百年溫泉寶藏建築，並由專人指導Manto數字油畫手繪DIY。

在漫遊宜蘭礁溪後，捷絲旅邀請旅客繼續探訪花蓮，深入感受大自然生態。花蓮捷絲旅此次攜手台灣插畫設計「KIDISLAND兒童島」，以花蓮四季為主題，於大廳及藝廊展示手繪插畫，並贈送聯名禮包。同時，也推出市區散策九宮格地圖，帶領旅客走訪市區特色小店。

此外，花蓮捷絲旅也攜手在地業者「溪餐町」，提供加購優惠價格，讓旅客在住宿期間能安排一趟溪畔野餐行程，在天然環境下與大自然共享午宴，隨著潺潺的溪水聲，近距離接觸花東縱谷的綠意活力。

捷絲旅目前已有台北西門、台北林森、台大尊賢、花蓮中正、高雄中正、宜蘭礁溪、高雄站前、新北三重等8館，並已全數獲利。目前尚有預計2021年開幕的台南十鼓館籌建中，屆時開幕後全台據點將達9家、客房數達1046間。

(時報資訊)