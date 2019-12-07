《祭旗》月初在高雄的首場特映會上，觀眾隨劇中人主動起立大聲唱國歌，有人被現場氣氛感動的熱淚盈眶。（圖：電影公司提供）

《祭旗》宣傳片

《祭旗》宣傳片2-最兄弟的電影

在網路上稱為「愛國電影」的《祭旗》，六日晚在國軍文藝活動中心舉辦首映會！導演王重正率包括八位帥哥歐巴在內的全體演員亮相。這部電影除了是國片中少有的，以八個中年男人為主角之外，導演還安排了幾個特殊的亮點，讓觀眾在觀影時有意外的驚喜。

《祭旗》這部電影，儘管是台灣繼「梅花」之後，第一部被稱為「愛國教育宣導片」，但是，劇情完全跳脫八股、教條，甚至還結合了最新的時事，像教官退出校園、高鐵三百萬行李箱、大港開唱與陸客不來等等，都融入在電影對白當中，導演選擇從退伍的職業軍人的「單一視角」，觀照台灣卅年來的變化。

由於，這部電影受到國民黨總統候選人韓國瑜的支持，在網路上已經有許多軍公教警消串連，要一起進戲院，大聲唱國歌。而這部電影十二月一日在高雄的首場特映會，由空軍官校六十七場包場揭開序幕，在電影接近尾聲，所有人主動起立，跟著劇中主角，高聲唱國歌，還有人被現場氣氛感動，頻頻拭淚。

此外，導演還安排了三位新聞主播參與演出。角色最為吃重的，就屬資深新聞主播何啟聖，由於他本身是中正預校的傑出校友，因此，演一個退伍後轉型成為電視台的主播，完全是「本色出演」毫無違和感。而且，他始終有著滿腔的愛國情操，三年前還曾經在凱達格蘭大道，發起了一場「五年級踢正步」的閱兵活動，引發熱潮。

另一位曾經擔任主播的梁芳瑜，也做過政論節目的製作人，對時事議題本就敏感，近年轉型成為編劇，她撰寫的劇本還獲得文化部所頒優良電影劇本首獎的殊榮，她這次不但參與了《祭旗》這部電影的編劇工作，還親自下場客串卡拉OK陪酒小姐。片中她在男主角伊正身上「上下其手」的一幕，她笑說「做編劇，當然要為自己『謀福利』嘛！」

還有一位電視台新聞主播何織羽，外型亮麗的她，飾演的是在攝影棚與何啟聖進行一場「特別」的SNG連線，同樣也是「本色出演」。對於第一次參加電影的演出，她覺得是個很難得的經驗，因為是「演自己」，就是把平常的工作搬到電影裡，還好沒有太艱難的演技挑戰。

片中一場在墾丁的沙灘戲，讓這八位帥哥歐巴「露點」了！導演說，他們穿著沙灘褲在奔跑，雖然讓很多人看了發笑，但對這種「中年肉體裡住著一個少年魂」的感覺，還是會有一種「青春鄉愁」的體悟。

(中時電子報)