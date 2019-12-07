近日有位民眾在臉書社團分享他在連日雨天騎車後，腳底出現的驚人慘狀，雙腳的腳底板上，佈滿了密密麻麻的坑坑洞洞，畫面相當噁心驚悚，網友見狀，甚至還產生密集恐懼，直言根本是「腳底長蒸蛋」、「腳底珊瑚礁」。雖說網友形容誇張，實際上卻非常穩合。但這其實是一種皮膚病，由於腳掌角質層「被細菌吃掉」，產生變異，導致皮膚潰爛發臭的「足蹠蠹蝕症」。

根據《郭育宏皮膚診所介紹》，足蹠（ㄓˊ）蠹（ㄉㄨˋ）蝕症（學名：Pitted Keratolysis），又稱點狀角質溶解症，患有此病的人，腳底會出現無數顆遭細菌蛀蝕的小孔，並會散發出嚴重的氣味。

診所指出，足蹠蠹蝕症好發於潮濕的天氣，由於腳底長期處於悶熱的鞋襪中，造成細菌的增生，並開始感染、侵蝕到皮膚的角質層，通常為棒狀桿菌等細訊造成。由於細菌的增生，所形成的蛋白酶會導致皮膚角質溶解，同時，因為分解了角質內的硫成份，會產生類似阿摩尼亞的臭味。

而臨床病人並不會特別感到肉體疼痛，頂多輕微的搔癢而已，但因為會散發出特殊臭味，加上皮膚上的坑洞有礙觀瞻，建議還是要到診所治療。而會產生像「火山孔洞」的密集景象，主要是因為病灶多發於腳底承重的部位，而患病外觀也會因不同黴菌感染而異，有可能是呈現整片白色潮濕、糜爛或脫皮症狀，尤其是易流腳汗的民眾更要多加注意。

足蹠蠹蝕症好發於潮濕的天氣，患病外觀也會因不同黴菌感染而異，有可能是呈現整片白色潮濕、糜爛或脫皮症狀，尤其是易流腳汗的民眾更要多加注意。（民眾拍出「腳底蒸蛋」照／摘自爆廢公社）

其實，治療足蹠蠹蝕症相當容易，主要用抗生素藥膏塗抹即可。主要是平時的衛生預防要確實，應盡量避免長時間將足部悶於鞋襪內，並選擇透氣性較佳的鞋款。若遇上像是近日連續大雨的天氣，要盡量避免足部潮濕，可以加穿鞋套，或者多備幾雙襪子隨時替換，並且盡量讓外出鞋輪流穿。診所特別指出，最重要的就是確實做好整潔，隨時保持足部的乾爽、通風。

(中時電子報)