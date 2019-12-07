大陸有一對情侶外出旅遊住宿，兩人在深夜回到房間後本想要翻雲覆雨一番，不料在開門後，卻見到一名身穿孝服的黑衣陌生男子躺在他們的床上，令他們當場嚇得興致全消。

據《中國報》報導，一名劉姓男子帶著女友到長沙旅遊，兩人將入住手續辦好後便將行李放在房內外出逛街，直到凌晨才回酒店休息。沒想到當兩人回到酒店打開房門時，卻驚見一名身著孝服的陌生男子躺在床上休息。

詭異的場景，令兩人嚇得趕緊找來酒店人員。事後，孝服男竟拿出一張與劉男相同房間的房卡，他表示自己的弟弟剛離世，這兩天都在忙著葬禮事宜，且他也不是一個人入住，而是成團辦理。此事令劉男懷疑該酒店的管理系統有嚴重瑕疵。

酒店人員表示，應當是工作人員操作不當或疏失，堅決不承認是管理系統有問題。事後，酒店以免費住酒店兩晚為賠償，然而劉男與女友卻不接受，希望酒店直接以現金給予賠償。但雙方對賠償的金額意見不同，目前還在協商中。

(中時電子報)