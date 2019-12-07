大陸有一對情侶外出旅遊住宿，兩人在深夜回到房間後本想要翻雲覆雨一番，不料在開門後，卻見到一名身穿孝服的黑衣陌生男子躺在他們的床上，令他們當場嚇得興致全消。
據《中國報》報導，一名劉姓男子帶著女友到長沙旅遊，兩人將入住手續辦好後便將行李放在房內外出逛街，直到凌晨才回酒店休息。沒想到當兩人回到酒店打開房門時，卻驚見一名身著孝服的陌生男子躺在床上休息。
詭異的場景，令兩人嚇得趕緊找來酒店人員。事後，孝服男竟拿出一張與劉男相同房間的房卡，他表示自己的弟弟剛離世，這兩天都在忙著葬禮事宜，且他也不是一個人入住，而是成團辦理。此事令劉男懷疑該酒店的管理系統有嚴重瑕疵。
酒店人員表示，應當是工作人員操作不當或疏失，堅決不承認是管理系統有問題。事後，酒店以免費住酒店兩晚為賠償，然而劉男與女友卻不接受，希望酒店直接以現金給予賠償。但雙方對賠償的金額意見不同，目前還在協商中。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。