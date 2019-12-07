國民黨總統參選人韓國瑜7日赴苗栗，為國民黨苗栗縣立委候選人陳超明造勢現場湧入上萬民眾，齊聚為韓國瑜和陳超明加油！有網友就拍下現場造勢俯拍圖，大讚今天天氣冷颼颼，可是民心是熱呼呼的，這才是真民調！
陳超明今成立聯合競選總部，原本競總最早規畫是準備5000張椅子，但數量一直增加，據悉，現場最高擠進1萬5千人以上，整個會場人潮大爆滿，都為了要來看韓國瑜。
也親蒞現場的韓粉，也在臉書發文表示，「12/7今天苗栗竹南現場，再寒冷的天氣，依舊擋不住熱呼呼的民心」！更附上一張人潮俯拍圖，底下網友紛紛表示，「爆棚了，唯一支持韓國瑜」、「明天新北市接棒！12月8日新北立委大造勢」、「老菜提前出局了，韓張配動蒜啦」、「在等一個人」、「唯一支持韓國瑜」、「哇！寒流擋不住人民的熱情如火！這才是真民調！騙不了人民的心」！
文章來源：韓家軍臉書
(中時電子報)
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