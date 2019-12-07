富邦悍將找來捕手出生的洪一中擔任新球季的總教練，悍將主戰捕手林宥穎不擔心洪總會對球隊捕手特別嚴厲，此外因為林宥穎在中職奮鬥9年，就換過10多名總教練，對於換帥已經「要有什麼感覺也說不出」了。

林宥穎今日參加「2019悍動希望公益棒球營」，受訪表示自己經歷這麼多總教練，也沒想過會換誰、哪時候會換，球員就是做好本分、準備好比賽，總教練的方向是什麼，跟著就對了。

林宥穎自2011年加入中職，經歷過興農牛、義大犀牛、富邦悍將，9年來包含代理總教練在內，經歷10多任教頭，因此他坦言，「換了這麼多總教練，說要有什麼感覺也說不出。」他說總教練大方向應該都一樣，只是小細節會不同，相信洪總能帶領球隊拿下總冠軍。

而身為捕手的林宥穎，對於同樣是捕手出生的洪一中擔任總教練，不怕他要求嚴厲，「對洪總印象是果斷，也算是嚴厲，過去也遇過滿多捕手總教練，對我來說一定是嚴厲的，換做有一天我做總教練也會如此。」林宥穎曾在曾智偵、葉君璋等捕手教頭麾下。

(中時 )