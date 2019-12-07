新北市長侯友宜（中）7日上午9時許前往新北市永和國小參加林德福競選總部成立大會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午9時許前往新北市永和國小參加林德福競選總部成立大會，侯友宜送上包子、粽子象徵「包中」。侯友宜致詞時表示，新北市人均預算六都最低，要有立委擔任市府與中央間的橋梁，為了永和的發展，一定要讓林德福順利連任。

侯友宜、前新北市長朱立倫、新北市副議長陳鴻源、市議員連斐璠、陳偉杰、新北市里長聯誼總會長許承煬等紛紛出席，儘管天空不作美下起雨，但仍澆不熄民眾熱情，現場湧入數千民眾高呼「凍蒜！凍蒜！」

侯友宜表示，財政收支劃分法要做到公平對待很困難，新北市人均預算六都最低，連捷運系統補助，依據規定最低要補助4成、最高可達7成8，但目前補助都不到3成，如果都靠市府負擔，沒有立委向中央爭取，是寸步難行。

侯友宜表示，目前就欠拉票、催票、投票，一定可以再度獲勝，把去年大贏30萬票的氣勢展現出來，去年縣市長選舉永和開票大贏，期盼韓國瑜、林德福的得票可以超越自己去年的記錄。

侯友宜提到，看到很多退警拿著國旗相當感動，要團結中華民國的力量、愛台灣土地的心情，從小在台灣長大、受到中華民國養育之恩，要為台灣做事、為新北市做事，團結中華民國的力量，只有做事、做事、再做事。

他也提到，新北市今年的汙水接管率創全台灣最高，今年已完成8萬戶，其他縣市加起來都沒有新北市一半，就是努力打拼讓市民過好日子。看到很多里長出面力挺林德福，就看到永和有希望，大家都感受到林德福對永和的付出，民眾才是最偉大的，一定要心連心、創造團隊，建構美麗的永和。

(中時 )