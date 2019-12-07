大湖鄉靜湖社區巷弄長照站原設於義民廟旁，民眾忌諱一旁設有靈骨塔，辦活動就像「與骨灰罐為伍」。（巫靜婷攝）

自來水公司同意出租閒置空間供靜湖社區巷弄長照站使用，未來社區將持續辦理延緩失能失智、促進健康等業務。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉靜湖社區巷弄長照站成立近3年，舊站位於義民廟旁，許多民眾因忌諱一旁設有靈骨塔，不敢參與活動，經公所及立委鍾孔炤國會辦公室努力，近日遷址於忠孝路旁自來水公司舊營業所，80坪空間可提供百名長輩利用，理事長劉鴻均期盼未來長輩們能踴躍參與社區活動，增進健康福祉。

大湖鄉靜湖社區巷弄長照站歡喜搬新家。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

靜湖村約有4000多人，為大湖鄉人口數最多的村，其中近500名為高齡長者，配合長照計畫2.0，靜湖社區被列入第1批施行對象，2016年規畫設置巷弄長照站，但當時社區沒有活動中心，義民廟善心提供場地，不料一旁高聳的靈骨塔，卻讓長者忌諱「與骨灰罈為伍」深感彆扭。

大湖鄉靜湖社區巷弄長照站提供長者共餐服務，由志工備菜、烹煮，大家一起吃飯活絡身心。（靜湖社區提供／巫靜婷苗栗傳真）

「老人家都盯著那些骨灰罈，擔心馬上就輪到他了」劉鴻均無奈地說，以前在義民廟旁邊辦活動或共餐時，老人家總不放心地緊盯骨灰罈，造成他們心理莫大的負擔，才會尋求前議員陳春暖等人協助找新場地，讓社區長者有個安心吃飯、放心活動的地方，新長照站也將持續辦理延緩失能失智、促進健康等業務。

大湖鄉靜湖社區巷弄長照站提供長者共餐服務，由志工備菜、烹煮，大家一起吃飯活絡身心。（靜湖社區提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉長胡娘妹指出，靜湖社區多年苦尋不著新場地，最後在議員及立委協助下，自來水公司允諾將忠孝路旁舊營業所辦公室，約80坪空間承租給公所，並獲得衛福部補助200萬元、公所配合10萬元，改善該閒置空間，農會及代表會也捐贈吊扇等設施，營造舒適感，鼓勵長者參加活動，讓生活有意義、活得有價值。

新的靜湖社區巷弄長照站，空間寬敞，可供百名長者使用。（巫靜婷攝）

靜湖社區巷弄長照站透過手工藝課程，延緩長者失能失智。（巫靜婷攝）

靜湖社區巷弄長照站透過手工藝課程，延緩長者失能失智。（巫靜婷攝）

靜湖社區關懷據點搬家囉！

(中時 )