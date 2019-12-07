農委會主委陳吉仲（右）也前來助陣，懇託大家一定要全力支持民進黨。（張毓翎攝）

嘉義縣海區民進黨立委參選人蔡易餘布袋後援會7日成立，農委會主委陳吉仲等人也特地前來助陣，在大會開始前，蔡易餘大展身手，與築夢者街舞團一起跳霹靂舞，炒熱現場氣氛，在場民眾全都嗨翻天，他還自嘲，雖只練2次，幸好有團員打pass，他才能順利表演過關。

蔡易餘稱讚「築夢者」是嘉義之光，也提到日前「築夢者」到印度參加霹靂舞比賽時，轉播畫面國旗的位置卻被塗成一片灰色，他們出國比賽中遇到許多現實的無奈，因此藉由這次一起跳霹靂舞，也共同宣示希望台灣不要再成為因主權被打壓的國家。

另外，陳吉仲輔選時說，今年3月有東石、布袋的養殖戶抱怨用電成本高居不下，蔡易餘便積極向蔡總統爭取電價優惠，10月也已拍板定案，針對養殖用電的優惠方案，若基本電價第一馬以原本137元計算，超過一馬的部分以1折優惠，等於第二馬、第三馬之後皆以13.7元來計算。

陳吉仲說，小型農機具以往每年補助5000萬，今年則提高到8億來補助，目前共約8萬3000人申請，他父親就是其中一個，父親買噴霧器1萬5000元，農委會補助3分之1，此外，今年蔡政府還宣布將拿8億元做大型農機具補助，不僅農業，養殖漁業機器補助明年開始也會比照。

陳吉仲說，在蔡總統上任後便要求農委會根除口蹄疫，如今已拔針；另外，歐盟在2015年對台灣遠洋漁業舉黃牌，衝擊遠洋漁船業及周邊產業發展超過千億元年產值，不過，在蔡政府努力之下，今年6月黃牌已解除，讓台灣遠洋漁業得以永續發展，這都顯示他們對農漁業的關心，懇託大家一定要全力支持。

(中時 )