蔡英文總統輔選王定宇時，向現場支持者揮手致意。（洪榮志攝）

大批支持者熱烈歡迎蔡英文總統。（洪榮志攝）

蔡英文總統7日南下輔選民進黨台南市第六選區立委參選人王定宇時，受到大批支持者熱烈歡迎。蔡英文除細數任內推動國防自主、台商回流等政績外，還強調未來將進軍太空產業，並力拚台灣農產品外銷，希望大家再給她4年。

蔡英文、王定宇台南市東區聯合競選總部7日成立，除蔡英文專程南下輔選並爭取支持，行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、前台南市長陳唐山、民進黨不分區立委參選人陳靜敏、民進黨台南市議員陳秋宏、蔡旺詮、李偉智、蔡筱薇、沈震東等人也到場力挺。主辦單位估計現場有7000人，氣氛十分熱烈。

不過，下午3點43分左右，正當蔡英文還在台上演講時，在仁德區裕忠與中山路執行蔡英文交通管制勤務的1名員警，卻被1部自小客車撞及，導致後腦受傷流血，但送醫時意識清醒，目前正由成大醫院處理中。

蔡英文致詞時，稱讚王定宇過去3年多在立法院國防外交委員會的表現十分優秀，同時也強調國防自主、國艦國造的決心不變，還細數推動的沙崙智慧綠能科學城、吸引台商回台投資破7000億元及0到6歲國家養等政績。

蔡英文更重申，大陸對於台灣的滲透無所不在，文攻武嚇從來沒有少過，但她也從來沒有退讓過，呼籲選民選出一個能守護台灣主權的總統，更要讓全世界看到台灣人守護主權、自由民主的決心。

蔡英文還表示，台灣要進軍太空產業，但目標不是送人上太空，也不是要「征服宇宙」，主要是未來全球預估將發射數量龐大的衛星，台灣擁有研發與製造衛星的能力，未來將成為衛星零組件、地面接收設備、相關系統設備的重要研發和製造基地，也會發射衛星。

蔡英文指出，今年台灣的口蹄疫已經拔針，明年豬肉就可以出口，這是「過去總統都做不到的事情！」未來我們也要力拚豬肉外銷、農產品外銷，讓全世界都吃得到台灣優質的農產品。

(中時 )