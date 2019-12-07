國民黨總統參選人韓國瑜明日將赴新北市舉辦總統立委競總成立大會，有望與新北市長侯友宜同框造勢；侯友宜今下午3時許至新莊區為立委參選人黃志雄輔選，面對媒體追問是否同框、新北競總主委一職等問題，侯友宜不願回應僅說，「謝謝大家關心，我有我的角色，會先把市政做好。」隨即快步乘車離去。

(中時 )