禿子、漢子明新北板橋合體？ 侯友宜：先把市政做好 16:222019/12/07 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今下午3時許至新莊區為立委參選人黃志雄輔選。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜明日將赴新北市舉辦總統立委競總成立大會，有望與新北市長侯友宜同框造勢；侯友宜今下午3時許至新莊區為立委參選人黃志雄輔選，面對媒體追問是否同框、新北競總主委一職等問題，侯友宜不願回應僅說，「謝謝大家關心，我有我的角色，會先把市政做好。」隨即快步乘車離去。 (中時 ) #2020大選 #侯友宜 #總統 #韓國瑜 #立委 #新北市 #永和 #國民黨 #樹林 #卡神 #楊蕙如 #蘇貞昌 #蘇巧慧 #林飛帆、 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 對吳敦義投不信任票？國民黨大陸部副主任左正東請辭 17:352019/12/03 政治 名嘴節目脫口：我認識楊蕙如 她沒這麼壞 20:432019/12/03 娛樂 十幾年的交情？楊蕙如一個舉動 套上了謝長廷... 22:442019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 揭卡神楊蕙如「可疑舉止」 黑韓名嘴：連我都看不下去！ 20:202019/12/04 娛樂 桃在地聯盟針對觀塘案 告蘇貞昌瀆職誹謗 11:142019/12/05 社會 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 抓到了！民進黨屏東造勢驚見「便當長城」 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 網軍案PTT鄉民吐心聲：民進黨的現世報！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。