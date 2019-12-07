2020年總統大選進入最後關頭，蔡英文總統卻遲遲不願接受國民黨總統候選人韓國瑜提出的電視辯論，直到日前才表態要由三立電視主辦，對此台北市議員羅智強7日提出四點聲明，認為由親綠媒體三立舉辦，破壞以往由公視主辦的民主慣例，且占盡便宜與卡神何異？並呼籲其他電視台也能參與總統辯論。

羅智強針對總統辯論提出的四點聲明如下：

一、從沒見過一位總統只敢在親綠媒體主辦的辯論場上辯論，而要破壞2004年到2012年總統辯論由公視主辦的民主慣例。

二、蔡英文總統之前一直拒絕和韓國瑜辯論，等到12月5日羅智強代表韓國瑜到公視遞交同意書後，三立才「忽然」宣稱蔡英文10月就簽辯論同意書給三立，一份同意書神隱二個月忽然現身，真的是10月簽還是臨時簽？是蔡英文説了算？三立和蔡陣營的配合如臂使指、心意合一，這樣的媒體主辦辯論，有任何公信力之可言？

三、蔡英文總統這種執意要由親綠媒體主辦辯論，什麼便宜都要佔盡的行為，和卡神何異？

四、韓國瑜方面，堅持捍衛總統辯論神聖的中立莊嚴性，只要是循12年慣例公視主辦，多少場都參加。但若蔡英文堅持要由三立主辦，我們要求開放讓所有電視台加入主辦。

(中時 )