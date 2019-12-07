觀旅局舉辦淨山活動，透過登山團體、志工及熱心民眾協力合作，推廣「垃圾不落地，大坑更美麗」的環境教育觀念。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

淨山活動提昇民眾對自然生態景觀的環保意識，讓台中後花園的四季美景永續長存。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

大坑10號步道因靠近市區且與9號及9-1號步道互相聯通，形成環狀登山網絡，平日遊客絡繹不絕，為極受歡迎的登山路線；惟其中部分棧道長年使用以及歷經風災等影響，造成設施老舊及毀損。市長盧秀燕上任後，持續辦理登山步道巡勘及淨山活動以維護步道周邊環境，推廣無痕山林運動，減低登山、健行活動造成自然環境的傷害，邀請民眾一同親山、愛山、淨山，攜手維護一個美麗、乾淨、永續的親山環境。

觀光旅遊局長林筱淇說，大坑10號步道自今年8月中旬開工迄今，3個多月來在市府團隊的努力下，已順利於11月底將損壞較嚴重路段整建完工並開放通行，步道整建後大幅提升步道整體安全性及行走舒適度。

台中市風景區管理所為宣導愛護山林落實環保行動，更於日前在大坑9、10號步道舉辦淨山活動，當天在地登山團體及熱心志工共襄盛舉一同響應，現場許多登山民眾挽起衣袖加入行列，以最健康、友善的方式對待美麗山林，齊心保育大坑環境。

風管所指出，本次整修完工的10號步道全長約1,200公尺，屬於休閒級步道，適合戶外教學及全家大小郊外踏青，沿途有竹林步道、相思林道等生態美景，並設有原木碎石步道、原生土道及木棧道等，因部分路段地勢陡峭，施工機具及材料不易到達，須以人力方式搬運上山，施工過程實為不易，本次整修重點採減量設計、延長使用年限及整建老舊損壞設施為原則，施作路段主要為修復里程0K＋150m至0K＋600m間及0K＋800m至1K＋000m間，包含有木棧道整修、欄杆減量設計、將既有設施塗佈護木漆保養延長使用年限等，大幅提升步道整體安全性及服務品質。

觀旅局持續辦理登山步道巡勘及淨山活動，攜手維護一個美麗、乾淨、永續的親山環境。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

林筱淇表示，大坑風景區素有臺中巿後花園之稱，10號登山步道可遠眺大臺中美景，每逢假日登山健行人潮不斷，素來是民眾出外踏青、打卡拍照及探索戶外生態的好去處；舉辦淨山活動透過登山團體、志工及熱心民眾協力合作，推廣「垃圾不落地，大坑更美麗」的環境教育觀念，提昇民眾對自然生態景觀的環保意識，讓臺中後花園的四季美景永續長存。

林筱淇強調，建議大家來到大坑步道也可順遊周邊景點如大坑生態園區、新都生態公園及大坑情人橋等，體驗泡湯樂趣及品嚐美味芋圓，安排一趟親近自然與呼吸芬多精的綠色輕旅行，環保健康又減碳。

(中時 )