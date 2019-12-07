鄭宏輝（中）與「孩子王」市長林智堅（右二）7日共同參加「神奇遊樂園」活動，搶攻親子票。（陳育賢攝）

選舉造勢不一定都要喊聲、汽笛聲，也可以是孩子的歡笑聲，鄭宏輝在此欠選舉中，多次舉辦此類歡樂的親子活動。（陳育賢攝）

選舉造勢不一定都要喊聲、汽笛聲，也可以是孩子的歡笑聲，鄭宏輝在此欠選舉中，多次舉辦此類歡樂的親子活動。（陳育賢攝）

此次選舉大打兒童歡樂牌的民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，7日下午參加輝熊愛玩俱樂部「神奇遊樂園」活動搶進香山區，鄭宏輝還與「孩子王」市長林智堅合體，一方面搶攻親子票，一方面也讓選舉不是只有搖旗與凍蒜聲，也可以是充滿孩子的歡笑聲。

選戰倒數35天，鄭宏輝抓緊假日時光與市長林智堅一起參加「神奇遊樂園」活動，鄭宏輝表示，「養樂多」是他兒時快樂記憶與母親的愛，因此這次親子活動，他特別邀請在地藝術家帶著大小朋友，利用養樂多瓶製成河馬、老虎、大象等動物，打造出乘載新竹人美好童年回憶的新竹市立動物園。

鄭宏輝說，他出身勞工階層，小時候媽媽開小雜貨店，他常幫忙媽媽顧店，每天雜貨店休息之後，媽媽都會給他1瓶養樂多獎勵他的幫忙，在當初物資匱乏的年代，養樂多甜甜的滋味，是他童年最美好的記憶，也是媽媽對他的愛，鄭宏輝希望藉由養樂多跟孩子們分享童年的簡單的幸福，盼兒童城市的孩子們健康快樂長大。

林智堅則指出，鄭宏輝是最在地、有經驗、會做事的好人才，兩人一同完成許多不可能的任務，包含廢油庫、竹科Ｘ本土、兒童醫院等，為了繼續守護台灣下1代的未來，希望大家集中選票，支持會贏的鄭宏輝。

林智堅說，選舉造勢不一定都要喊聲、汽笛聲，也可以是孩子的歡笑聲，這幾年選舉文化不斷改變，不同傳統造勢，辦親子活動不只能營造歡樂氛圍，降低政治的距離感，還能近距離接收民眾的心聲，就像鄭宏輝近日不斷推出政策記者會，以實力與實際的政策牛肉來比拼，營造正面、陽光的選舉文化。

鄭宏輝競選總部總幹事翁枝弘指出，新竹國際青商會主辦的「輝熊愛玩俱樂部」，從夏天陪伴大家到冬天，辦了很多給孩子的活動，不僅邀請好玩的劇團巡迴大街小巷，演出多部精彩的劇碼，也推出樂高、攀岩、萬聖節大遊行等親子活動，鄭宏輝也親自以「輝熊把拔」的名號闖蕩新竹市，陪伴孩子度過美好的時光，打造正面陽光的選舉文化。

(中時 )