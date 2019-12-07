新北競總主委誰來接？朱立倫：等明天韓市長宣布 16:242019/12/07 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部主委一職仍懸，前市長朱立倫表示，「等韓市長宣布再說，我想明天就會知道了。」（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部主委一職仍懸，新北市長侯友宜迄今仍未鬆口，前市長朱立倫今下午3時許在新莊受訪時則賣關子說，韓國瑜明日將赴新北市與12選區立委參選人舉辦競總成立大會，大選倒數33天，全黨勢必大團結，「等韓市長宣布再說，我想明天就會知道了。」 (中時 ) #市長 #韓國瑜 #總統 #朱立倫 #新北 #2020大選 #侯友宜 #立委 #新北市 #永和 #國民黨 #樹林 #卡神 #楊蕙如 #蘇貞昌 #蘇巧慧 #林飛帆 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 對吳敦義投不信任票？國民黨大陸部副主任左正東請辭 17:352019/12/03 政治 名嘴節目脫口：我認識楊蕙如 她沒這麼壞 20:432019/12/03 娛樂 十幾年的交情？楊蕙如一個舉動 套上了謝長廷... 22:442019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 揭卡神楊蕙如「可疑舉止」 黑韓名嘴：連我都看不下去！ 20:202019/12/04 娛樂 桃在地聯盟針對觀塘案 告蘇貞昌瀆職誹謗 11:142019/12/05 社會 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 抓到了！民進黨屏東造勢驚見「便當長城」 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 網軍案PTT鄉民吐心聲：民進黨的現世報！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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