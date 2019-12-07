國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部主委一職仍懸，新北市長侯友宜迄今仍未鬆口，前市長朱立倫今下午3時許在新莊受訪時則賣關子說，韓國瑜明日將赴新北市與12選區立委參選人舉辦競總成立大會，大選倒數33天，全黨勢必大團結，「等韓市長宣布再說，我想明天就會知道了。」

(中時 )