藍營民代昨天前去外交部抗議遭拒於門外，保六總隊稍早貼影片打臉藍委陳宜民，指女警有表明身份，但遭陳宜民推落。韓辦發言人鄭照新今天表示，口說無憑，不足構成判斷標準。他抨擊，民進黨動作愈大，轉移焦點成份愈高，愈險心虛，就是期盼大家停止追查楊蕙如案的上線與金流。

警政署6日晚間發新聞稿表示，藍委陳宜民推落女警，將依法送辦，陳今天上午強力譴責保六總隊栽贓他，由於該名女警未表明身份，他懷疑對方是「抓耙子」，保六總隊隨即公布影片，稱女警確實有透露自己是保六。

對此，韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新說，根據法律，警察行使職權時，應穿著制服或出示證件表明身份，並且要告知事由。對於資訊空白的人，女警口頭說保六，難成為判斷標準，口說無憑，不足以證明身份。

鄭照新說，國民黨團昨天事前通知外交部要前去拜會，但外交部卻調度500名保六總隊、架拒馬、關大門，這完全不是行政部門面對立法部門該有的模式，前法務部長曾勇夫關起門來，讓民進黨立委邱議瑩踹門，但警衛絕對不會去動到立委，兩相對比，顯見外交部對立法權不夠尊重導致衝突發生。

鄭照新指出，如今大家要追查已故外交官蘇啟誠含冤而死的真相，想知道外交部是否有透過會議或電話與蘇切割，外交部應出面說清楚是否該負責，假使外交部自認清白，作為上級單位應替蘇啟誠找出真兇，這兩種選項外交部都沒做，因此立法院要求行政部門要負起責任，但行政部門卻採推託，毫無回應，明顯大有問題。

鄭照新表示，楊蕙如網軍案已超越選舉勝負，無論未來由哪個政黨執政，這都是民主社會所不能容忍的，民進黨動作愈大，轉移焦點成份愈高，愈險心虛，就是期盼大家停止對此案的追查，尤其是上線與金流。

(中時 )