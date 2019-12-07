前新北市長朱立倫今（7日）上午9時許前往新北市永和國小替立委林德福輔選，外傳國民黨主席吳敦義未給國民黨總統參選人韓國瑜一毛錢，朱立倫表示，國民黨現在情況非常拮据，但他相信吳敦義在最後階段，會盡最大努力來幫忙總統及立委參選人。

至於是否接任韓國瑜競總主委？朱立倫說，等韓國瑜宣布。

(中時 )