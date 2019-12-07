國民黨未給韓國瑜一毛錢？朱立倫替吳敦義緩頰 16:292019/12/07 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫（中）7日上午9時許前往新北市永和國小參加林德福競選總部成立大會。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前新北市長朱立倫今（7日）上午9時許前往新北市永和國小替立委林德福輔選，外傳國民黨主席吳敦義未給國民黨總統參選人韓國瑜一毛錢，朱立倫表示，國民黨現在情況非常拮据，但他相信吳敦義在最後階段，會盡最大努力來幫忙總統及立委參選人。 至於是否接任韓國瑜競總主委？朱立倫說，等韓國瑜宣布。 (中時 ) #朱立倫 #韓國瑜 #國民黨 #吳敦義 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 【老吳保勢三招１】怕成邊緣人 攏郭親馬抓止兀 06:462019/12/03 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 高雄只要守住這些票 輔選人士：韓就會贏 10:252019/12/03 政治 對吳敦義投不信任票？國民黨大陸部副主任左正東請辭 17:352019/12/03 政治 賴清德：韓國瑜當選總統困難 因為他已不是庶民 10:482019/12/04 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 政治熱門新聞 卡神案毀蔡英文選情？年輕人氣炸：不投票了！ - 政治 韓國瑜不玩了？網：民調很驚人 - 政治 抓到了！民進黨屏東造勢驚見「便當長城」 - 政治 贏了！民調專家為韓發起社會運動 - 政治 網軍案PTT鄉民吐心聲：民進黨的現世報！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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