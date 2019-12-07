美軍艦載雷射砲HELIOS測試

大陸、俄羅斯與伊朗積極發展巡航導彈與無人機讓美國海軍嚇得半死，這些廉價武器很可能隨時會在衝突中擊沉數十億美元的戰艦。美軍為此發展出以雷射砲來來應對這類型的威脅，雖然艦載雷射武器效果很好，但卻有一個重大缺點。美國國會的研究報告發現，許多美國海軍最新型的驅逐艦根本沒有足夠的電力來發射這些高科技雷射砲。

據《任務與目標》(Task & Purpose)網站報導，為了在新型柏克級導彈驅逐艦上安裝這種名為HELIOS的60千瓦高能雷射武器，必須要拆除艦上某些系統，或對艦上能源管理做出非常重大的改變。海軍水面作戰部主任波薩爾(Ron Boxall)少將說，由於FLIGHT III型的柏克驅逐上裝置了耗用大量電力的AN/SPY-6防空雷達，因而沒有多餘的電力用於其他用途。

美國會研究處的報告指出，柏克級驅逐艦目前裝備20毫米方陣快砲與防空導彈，但在對抗諸如無人機群的高數量衝突中難以長期持續。根據海軍的說法，目前艦上使用的RIM-162改進型海麻雀(Sea Sparrow)防空導彈，依其不同的批次規格，每發的價格在78.7萬美元至97.2萬美元之間，導彈數量有限。而方陣快砲在面對無人機群時，很可能也會面臨彈藥用盡的窘境。

報導指出，相對來說，雷射武器的發射成本每發不到1美元，只要船上有足夠的燃料來產生電力，就可以啟動雷射武器，沒有彈藥耗盡的疑慮。此外雷射武還有多種優勢，包括：射程以光速進行、快速轉移目標、能追蹤高危險性導彈以及具備電子干擾功能。

不過，隨著海軍未來將開發出功率更強、耗電更大的雷射砲，艦上能源管理問題就會更嚴重。目前HELIOS系統的功率僅為60 KW，海軍希望未來的雷射砲功率提高至300 kW，以便直接熔穿來襲巡航導彈的彈頭。即便海軍10月曾向《突發防務》表示目前功率已可以提高到150KW，但離海軍的理想還有很大距離。海軍研究辦公室專家指出，就算雷射砲瞄準、系統冷卻與光束控制上都做得很好，但沒有足夠能源就什麼事都辦不了。因為通常超音速巡航導彈的彈頭鼻錐為抗高溫都做得很堅固，沒有足夠的功率就無法摧毀它。

目前美海軍的雷射砲打算分三個步驟：第一階段先在艦艇上安裝60KW的HELIOS系統，用來對付無人機與無人小艇；第二階段則是提高雷射功率，用以摧毀攻擊友軍的導彈；第三階段則是用更高的功率直接攻擊正面來襲的導彈。

而即使解決了功率的問題，雷射武器這樣複雜而對環境非常敏感的系統，還有許多因素要考量，例如，天氣狀況、水氣與鹽份對設備的影響等等，這些因素可能會阻礙雷射砲成為全天候防禦武器解決方案。

報導說，由於編列了雷射武器的研發預算，美國會的2020財年《國防授權法》要求海軍在4月1日之前提交在大型艦艇(如航空母艦與兩棲攻擊艦)上安裝雷射砲的報告，並在2021財年之前每半年一次向國會通報雷射系統開發和測試進度。

(中時電子報)