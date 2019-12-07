隆大營建董事長陳武聰7日表示，由於地價飆漲，加上鋼筋綁紮、模板組立、水電、以及泥作等4大營建工程成本，到少上漲20％以上，因此，向來屬於溫和上漲、以及低基期的高雄房價，明年至少上漲20％，建商和消費者將進入一段相互適應的調整期。

針對房地產缺工問題，城揚董事長楊振宗7日也表示憂心，希望中央政府比照長照、公共建設等，允許國內房地產市場，引進外勞，否則，缺工議題仍將持續延燒，造成國內營建市場的缺工困境。

隆大營建、城揚建設、以及宏碁建設，高雄在地3強攜手合作，在高雄科工館生活圈，推出首購大樓住宅「愛上城」，並委由海悅廣告負責銷售，「愛上城」建案7日下午舉行公開儀式，隆大董事長陳武聰、城揚董事長楊振宗、宏碁建設總經理陳又齊、以及海悅廣告董事長黃希文齊聚亮相。

隆大董事長陳武聰說，「現在看到喜歡的房子，趕快買」就對了，因為，房價未來將走高，主要是鋼筋綁紮、模板組立、水電、以及泥作等4大營建工程成本到少上漲20％以上，在成本因素驅動之下，高雄房價「勢必要漲」，而且明年的漲幅至少20％以上。

他表示，由於一個建案從購地到完銷，平均4年，以一個建案平均獲利15％計算，每年的報酬率不到4％，因此，在面對土地上漲、以及營建成本上揚的雙重壓力之下，高雄明年房價上漲之後，消費者和建商「都將有一段陣痛期，雙方要相互調整」。

除了營建成本上漲，缺工問題也是房地產市場的嚴肅議題，對此，城揚董事長楊振宗指出，「缺工確實是問題」，因此，他希望政府要正視，並且比照公共工程和長照等，開放營建產業引進外勞。

對於高雄地價的飆漲，楊振宗更是有感而發，他說，今年8月，城揚以每坪145萬元買進的高雄美術東二路建地，13年前，該地每坪成交價格才13萬元，13年的價差超過10倍，但，房價並未呈現相同幅度的上漲，這是不合理的。

(工商 )