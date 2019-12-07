印度最高法院下令政府相關單位提出安裝除霾塔的藍圖，印度科技部專家小組昨天提出的計畫估計，德里需要安裝213座除霾塔，且必須先找地點試驗效果。

另外，新德里市政府則提出計畫，有意在新德里商業中心康諾特廣場（Connaught Place）中央公園安裝除霾塔（smog tower），且所有大型施工機構都要使用抗霾槍（anti-smog gun）。

德里在短暫的空氣品質改善後，這幾天再因氣溫下降、無風及污染源沒有排除，陷入空氣嚴重污染狀態。空氣品質指標（AQI）都300以上，甚至有的地區接近500，處於「嚴重」（severe）到最嚴重的「危險」（Hazardous）等級，可能引發肺部及呼吸道系統一些慢性疾病症狀。

由於最高法院11月底曾下令相關政府機關必須在10天內，提交在德里和國家首都區安裝除霾塔的藍圖，印度中央政府和新德里市政府昨天都提交計畫。

印度科技部成立的一個專家小組預估，整個德里若要安裝除霾塔，必須安裝213座；但除霾塔對空氣品質的有效性還有待驗證，建議應先找地點測試試驗成效。

相關機構預估，除霾塔設置後在一定風向下的一公里範圍內，可將空氣中的懸浮粒子濃度降低50%。

但德里的政府相關委員會認為，除霾塔對降低整個城市的空污無效，但可在城市不同的地區創造「乾淨空氣區」。

除霾塔正式名稱是「大型太陽能城市空氣清潔體系」，是一種裝設在空污嚴重城市的大型空氣清淨設備。

中國同樣也有空污問題，印度中央政府和德里的地方政府都觀察到西安只有一座除霾塔正在運作，但對空氣品質的改善成效有待確認。如果在德里設置除霾塔，將採用與中國不同的技術。

新德里市政府提交給最高法院的計畫書建議，可先在康諾特廣場設置一座除霾塔，在測試且證實除霾塔的成效後，再決定要安裝幾座除霾塔。

新德里市政府的計畫書也表示，將指示在德里所有大型建築工地施工的機構，必須使用抗霾槍以減少空氣污染。

抗霾槍是一種像大炮一樣的裝置，可安裝在車輛增加移動性，並向空中噴灑霧化的水氣以黏住空氣懸浮粒子且降落到地上，被認為可有效降低空氣中的懸浮粒子。

(中央社)