26歲日本女星剛力彩芽去年和44歲、身家約800億台幣的社長前澤友作交往，剛力彩芽因貼出兩人搭專機看球賽照片，被外界轟炫富，最近兩人黯然分手，前澤友作受訪談主因，稱兩人理念不同，剛力彩芽想拚工作，他卻希望女友多陪伴自己，和外界指女方一心想嫁豪門說法不同，也算是替剛力彩芽撕下拜金標籤。

剛力彩芽去年公開認戀前澤友作，兩人還有一起登月球的計畫，然前澤友作今年初經濟便開始出狀況，先是傳他出清名畫換錢脫困，今年9月前澤友作以4007億日幣（約1154億台幣）將自己一手創建的購物網「ZOZOTOWN」賣出，上月兩人又驚爆分手。

據日媒報導，前澤友作昨現身富士電視台節目，被問當初為何和剛力彩芽交往？他直言是喜歡對方的可愛，但深入了解後發現了對方不一樣的一面，「看到她苦惱的樣子，也知道普通人未經歷過的經歷，我覺得她很棒，也很尊敬她」，兩人都從十多歲時出社會，話題因此很相通。

前澤友作表示，兩人是因雜誌工作相遇認識，之後開始交往，他明白剛力彩芽和他交往後老被貼上「想成為有錢人妻子」的標籤，但事實相反，剛力彩芽希望能把重心放回演藝事業，前澤友作則是忙新公司和為上月球做準備，希望女方能花更多時間在他身上，前澤友作說：「我希望在一起一輩子，但彼此對未來的方向有差距」，兩人才決定分開。

(中時電子報)