親民黨總統參選人宋楚瑜今天在一場教育政策座談會上，被民眾問到這次大選能否幫韓國瑜贏下這場勝利？宋楚瑜反問：「他以前有做過一天的行政職務嗎？這麼重大的責任他擔得起嗎？」

宋楚瑜今天下午出席「2020總統暨立委候選人教育政策座談會」，現場一名民眾舉手提問表示：「前兩次選總統都投給你，但今天政治情勢對你不太有利。我最喜歡你的一句話『成功不必在我』，在藍綠夾擊下，楚瑜能幫國瑜嗎？今天贏下這場勝利可以嗎？」

宋楚瑜回應說，你講出很多人，也是很多國民黨人心中的一些感受，他是我當年提出來去選立委的，他的才幹和他的歷練做立委ＯＫ，「可是他以前有做過一天的行政職務嗎？這麼重大的責任他擔得起嗎？」

該名提問民眾坐下對於宋楚瑜的回答顯得不甚滿意，坐下後頻頻與身旁朋友抱怨：「他們憑什麼看不起韓國瑜？講得真好做得都是爛事。」

宋楚瑜事後受訪表示，選舉是要選會做事的，就像求職也要看履歷。他要問一問韓市長去過原高雄縣各鄉鎮了嗎？蔡總統已經當了快四年總統，全台灣鄉鎮去過幾個？有跟每個縣市長坐下來好好談過一次話嗎？

宋楚瑜說，有人說他只批評、調侃韓市長，他剛剛也批了蔡總統，「我昨天在青年論壇上說到好的領導者要管好自己部署與太太，蔡總統，我也希望你好好管好你的部屬。」

(中時 )