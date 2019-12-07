越捷航空在台經營五年多，已經開了北、中、南十條航線。圖：越捷提供

為迎接年底節慶到來，越捷航空宣布將於2020年1月開通4條新航線，包括西南方城市芹苴-台北、芹苴-首爾航線、越南高原城市 - 大叻至首爾以及越南首都 - 河內至峇厘島之航線。新航線的拓展，將為北越的旅客提供前往南越的旅行機會，並讓國際旅客可輕鬆暢遊眾多越南著名景點。

為歡慶新航線開通，12月10日至12月12日，每天下午1~3點，越捷航空祭出百萬張0元(稅費外加)起優惠機票。所有優惠機票適用於越捷經營之國際航線包含越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨以及泰越捷經營之所有航線。機票使用時間自2020年1月3日至2020年10月24日(國定假日除外)。

促銷機票亦可透過越捷官方臉書（https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/）點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過VietjetSky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

自2020年1月10日起，越捷將營運芹苴-台北航線，提供每周四班來回班機。去程班機於12點40分從芹苴市起飛，並於17點10分抵台北；回程班機於18點10分從台北起飛，20點55分抵達芹苴（以上皆為當地時間）。

越捷航空在台經營五年多，為目前營運最多航線連接越南、台灣及泰國，包括台北至河內／胡志明市／峴港／芹苴航線、台中／高雄至胡志明市／河內航線、台南至胡志明市，以及台中到曼谷航線，共10條航線。

越捷針對大叻－首爾航線，自2020年1月15日起，提供每週四班往返班機；芹苴－首爾航線，自2020年1月16日起，提供每週三班往返班機。在兩條新航線開通後，將共有11條航線連接越南至韓國。

而河內－峇厘島航線，自2020年1月16日起，越捷提供每日往返班機。屆時，越捷航空將會是首家開通河內至峇厘島之直飛航空公司，同時也是越捷第二條連接越南至峇里島航線。

越捷航空表示將會持續提供更多飛行機會給各地的旅客，除了秉持「安全」、「準時」、「優惠機票」及「歡樂」的服務精神，越捷致力提供最高品質的空中服務和附加產品，包含美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員以及有趣的機上活動，讓旅客擁有美好的飛行體驗。

(工商 )