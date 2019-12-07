野餐活動現場吸引兩千組家庭同歡，大家自備豐富食物，主辦單位也安排豐富的闖關體驗活動。（袁庭堯攝）

高市副市長葉匡時希望藉由野餐活動，推廣飲食、食安教育，高市教育局也邀請三十組弱勢、育幼院童同歡。（袁庭堯攝）

為推廣飲食、雙語教育，高市府教育局與遠見天下文化教育基金會7日下午在凹子底森林公園合辦「2019未來親子野餐日高雄場」活動，吸引近兩千組家庭一同野餐、玩闖關遊戲。副市長葉匡時百忙中也現身呼籲家長，要正視食物的來源及成分，才能吃的開心、吃的健康。

葉匡時表示，吃的正常、健康，自然降低對藥物的需求。此外，現代人手一機，家人之間實質的互動越來越少。透過野餐活動，除了增進親情之外，也藉機進行一場飲食教育，希望大家對食物的來源、成分、及影響有更多的認識。

食安專家譚敦慈也親臨現場提醒父母親，由於孩童代謝速度較成人慢，勿讓孩子太早接觸咖啡因、糖、人工化學色素及香料等添加物，避免對成長、學習產生負面影響。

教育局長吳榕峯也特地邀請30組弱勢家庭及育幼院孩子參加野餐，他強調，弱勢扶助、雙語與飲食教育均是高市教育局推動的重點項目，期許透過今天的野餐活動、成果展示，實踐家庭陪伴等核心價值。

野餐活動以食育為主題，內容包括「歡樂食育秀」、手作DIY「親子食育課」及「食育嘉年華」闖關活動，吸引爸媽帶著孩子大排長龍體驗，以歡樂愉快的方式獲得許多飲食相關知識。此外也有學校營養師在現場宣導均衡飲食、在地食材等健康飲食教育。

(中時 )