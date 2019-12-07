日媒報導，日本政府蒐集到的官方文件顯示，二次大戰期間，在中國的舊日本陸軍考慮每70名兵員就需要一名「女招待」（慰安婦）。

日本共同社6日報導，有關舊日軍的從軍慰安婦問題，持續蒐集相關公文的日本內閣官房，在2017和2018年度發現23份文件。其中當年日本駐中國領事館的報告記載「陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待」、「搭乘軍用車南下的特殊婦女」等內容。

報導指出，「女招待、特殊婦女」在其他報告中被解釋為「意同娼妓」、「被強迫賣淫」，其實指的就是慰安婦。專家表示，顯見當時軍隊和外務省在國家支持下輸運慰安婦。

1993年時任日本內閣官房長官的河野洋平發表有關慰安婦談話，認定「軍隊參與」，上述文件似乎被定位為「河野談話」補充資料。日本首相安倍晉三政府雖繼承「河野談話」，但立場卻是「沒有發現直接表明軍方和政府機關有所謂強徵的紀錄」；內閣助理官房長官室接受共同社採訪表示，「與目前的政府見解沒有不同」。

23份公文中，有13份是外務省以「關於取締支那渡航婦女事項」為題的1938年機密文件，內容都是日本駐中國領事館與外務省的聯絡資訊。當年濟南總領事提交外務大臣的報告中記載，隨著日軍進入，在當地從事色情業的女性不斷增加。詳細記述「內地人藝妓101人、同女招待110人、朝鮮女招待多達228人」；「預想皇軍前進的情況，到4月底至少在當地聚集500位特殊婦女」。

此外還記錄日軍占領徐州後，有186名特殊婦女「搭乘軍用車」南下。青島總領事的報告中記載「海軍方面希望增加藝妓、女招待合計150名，陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待」。

關東學院大學現代史教授林博史說，這證明以軍方為主體、有計畫地聚集女性，並透過領事館詢問外務省。

(中時電子報)