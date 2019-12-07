新北市農業局7日舉辦「冠軍茶鄉」新北好茶冬茶比賽頒獎典禮，由副市長吳明機頒發「冬季特等獎」匾額。（葉書宏攝）

新鮮上市的冬茶7日起連續2周六、日於坪林茶業博物館旁推廣會限時販售，另外還規畫有一系列活動。（葉書宏攝）

新鮮上市的冬茶7日起連續2周六、日於坪林茶業博物館旁推廣會限時販售，另外還規畫有一系列活動。（葉書宏攝）

新北市農業局今（7日）舉辦「冠軍茶鄉」新北好茶冬茶比賽頒獎典禮，由副市長吳明機頒發「冬季特等獎」匾額，並與星級茶廠代表一同揭開「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，鼓勵民眾除了品嘗冬茶外，也可以多到茶鄉旅遊。

特等獎由坪林第3代茶青農鄭祐昇奪得，成為新科「包種茶王」。頒獎典禮齊聚新北市4、5星級製茶廠代表與吳明機一起揭開「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，地圖上的衛生安全製茶廠都是先經過地區的評選，再經過國家級認證的製茶工廠，生產「衛生、安全、品質」兼具的新北好茶。

吳明機表示，新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續9屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

農業局表示，今（7日）起連續2周六、日在坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶產地展售會，除了販售最新鮮上市的包種茶外，還推出了「茶鄉一日遊–暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」等活動。

另外，推廣會現場還可報名「茶點心」及「編織芒花聖誕樹」、「減塑燈籠」等DIY體驗，鼓勵民眾一起來體驗茶鄉周末假期。

農業局指出，全市共有81家製茶廠取得衛生安全製茶廠評鑑星等，其中獲評為3星級至5星級共30家，此次整合30家星級茶廠推出「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，將「品質、安全、衛生」兼備的新北好茶推廣出去。21、22日於善導寺捷運站旁的希望廣場都有新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。相關訊息可上農業局網站查詢。

(中時 )