蔡適應說交通載具電動化是國際趨勢，除了推動「移動零排放」。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

基隆立委蔡適應今參加北部首場，以電動機車為主題的「環保生活•上路趣」親子活動，推廣環保愛雨都，移動零碳排理念；蔡適應說，基隆空氣品質為台灣西部縣市最佳，僅次好山好水的宜花東，未來也會持續為空氣品質嚴格把關。

蔡適應表示，感謝台灣智慧移動產業協會將北部第一場次選在基隆舉辦，透過設計專屬兒童的電動機車駕訓班、親子彩繪與電動機車3D拼圖等，藉由寓教於樂，讓親子周末假日攜手闖關，體驗環保交通，推廣移動零排放的綠色環保理念。

蔡適應說，基隆經過近幾年的努力，市容從過去黑黑髒髒的城市印象，已在逐步改善中，由於燃油機車在行徑的過程中會排放大量有害氣體，影響健康，從選擇零排放的電動機車、減少交通廢氣做起，更有助於讓市容越來越乾淨。

蔡適應說，交通載具電動化是國際趨勢，基隆路小人稠，街道往來密集，電動機車的特性正好能在市區「走走停停」，適合體驗基隆文化特有的巷弄和舊建築風華，未來將繼續推動「移動零排放」相關環保、綠能建言，讓基隆成為空氣優良的樂活城市。

(中時 )