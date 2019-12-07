國寶級京劇大師朱陸豪（後排左3）現場烹煮家鄉菜「寧波年糕」給阿公阿嬤吃，場面歡樂。（張妍溱翻攝）

弘道老人福利基金會「不老夢想125號」7日客座不老主廚，邀請國寶級京劇大師朱陸豪現場烹煮家鄉菜「寧波年糕」給阿公阿嬤吃，朱陸豪回憶，小時候父親經常做菜給家人吃，「寧波年糕」有「爸爸的味道」；呼籲大眾支持，「寒冬助老、刻不容緩–獨居弱勢長輩關懷計畫」，熱心響應弘道助老募款活動。

朱陸豪的「寧波年糕」，搭配不老料理人俞國偉的韭黃蝦仁炒蛋和鯽魚蘿蔔湯等，飯後再端出甜點，水果果凍及經典BULAO提拉米蘇與花果茶，讓阿公阿嬤吃得好滿足；民眾劉芳鈞說，吃到偶像主廚親手烹煮的菜，又有舞台劇門票，充滿溫暖還可做公益，很超值。

「七十三變」舞台劇將在台中演出，國寶級京劇大師朱陸豪說，「七十三變」舞台劇是他不老夢想，由王靖惇編導編劇，詮釋對家人的愛，這次與弘道老人福利基金會合作做公益，也藉由不老主廚餐會分享出去，將盈餘支持弘道寒冬助老服務，讓弘道獨居老人溫暖過年。

劇團故事工廠表示，劇情描述朱陸豪真實的人生故事，兒時家貧到劇校讀書，50歲得知姊姊為同母異父所生，父母過世後，姊姊才告訴他，明白爸爸生前做的事很偉大。弘道從今年10月至明年3月推「No 125 LAB銀髮就業實驗室特展」包括，「銀髮就業」、「青銀共創」、「不老料理教室」等主題，支持銀髮就業。

(中時 )