國民黨總統候選人韓國瑜7日到新竹縣參與新竹縣立委參選人林思銘、林為洲聯合競選總部成立大會，黨主席吳敦義等人到場力挺，前縣長邱鏡淳、縣長楊文科也到場聲援。

邱鏡淳表示，現場很多鄉親都是自動自發，愛惜這面國旗而來，報章雜誌電視台媒體等，大家都看厭煩了，上個月到新加坡、新加坡、馬來西亞等等國家，中華民國這個國旗，一定要永續經營、重返執政。

邱鏡淳說，有人當了總統忘了這個國旗，領我們納稅錢還不認同國旗，一到了選舉才說熱愛中華民國，「這些騙子！」邱鏡淳說，包含共諜案、很多小故事等，都是大騙局，包含網軍在內，「真正的網軍現在就在縣府前廣場！」

邱鏡淳指出，網軍都是用納稅錢做政治活動，「過去我當立委，民進黨的朋友們要黨政軍退出媒體，但到目前為止，執政黨的手伸得非常深，同時製造很多假消息、假網軍，包含香港在內，之前有香港警界朋友到台灣和朋友過生日，香港年輕人打破玻璃，可以領五萬港幣，打壞大門可以領十萬港幣，這些錢幕後主使是誰，大家猜猜看？」

邱鏡淳也說，韓國瑜可說是非常辛苦，「在我參政31年內，可說是最辛苦的」，邱鏡淳特別拜託鄉親朋友，「大家一定要團結起來，支持真正愛中華民國的候選人」。他說韓國瑜許久之前在台北縣成立客家協會，長期關心客家事務，他呼籲，為了鄉親的經濟、生活過得好一點，只能靠鄉親前輩團結，讓中國國民黨的韓國瑜高票當選，也讓林為洲、林思銘當選，在立法院為新竹縣付出。

(中時 )