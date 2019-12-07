龍華科大創辦人孫陳淑娟女士，頒發30年資深教職員工獎予葛自祥校長。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

「榮耀五十‧大哉龍華」，以「務實、卓越、創新」為教育理念，昂揚走過半世紀、辦學績效卓著的龍華科技大學，12月7日歡度建校50週年校慶。慶祝大會在龍韻鼓陣社團學生進行氣勢驚人的開幕表演後，由龍華科大與華視電視公司產學合作，運用AR擴增實境技術，栩栩如生的3D虛擬巨龍從屏幕中躍然現身舞台，震撼開場。

龍華科大與華視產學合作，運用AR擴增實境技術，金龍獻壽熱情歡騰。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

這是國內大專院校首度和業界合作用AR擴增實境技術呈現校慶活動的大型場面，巨龍氣勢磅礡，彰顯50年前創辦人孫法民先生暨夫人孫陳淑娟女士以「龍之傳人，耀我中華」的建校宗旨，更為國家社會培育出無數兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才，做了最佳詮釋，同時也為產學合作樹立典範。

校慶大會由葛自祥校長主持，會中並頒發產學績優貢獻廠商、資深教職員工、傑出校友及龍華我最神－學生創意嘉年華啦啦舞競賽精神總錦標等獎項，感謝他們對產學合作、工作崗位辛勤付出、競賽績優以及傑出校友在各專業領域的卓越成就。

葛校長致詞時指出，龍華科大能有今日成就，全校師生當飲水思源，抱持感恩的心，感激創辦人孫法民先生及孫陳淑娟女士篳路藍縷建校，他同時也感謝教職員辛勤付出，讓學校近10年來不論在教學評鑑、產學合作、國際化、學生就業及媒體調查等各項辦學指標上，都獲得卓越成效。學校更連續2年獲得高教深耕計畫逾1億元、整體獎補助款8千餘萬元的經費補助，成立多個關鍵產業的研發中心，均為台中以北私立科大第一名。

展望未來，葛校長強調，面對未來大數據、雲端、人工智慧及物聯網時代，龍華科大將朝向智慧校園邁進，並持續提昇教學品質，充實教學內涵、精進教學環境、創新教學方式及完善教學設施，開設智慧機器人、物聯網、影視製作行銷、智慧商務PBL跨領域專班及工業4.0課程，以強化學生創意、創新、創業各領域所需知識技能，培養學生高度競爭力。此外，更要持續加強國際化，拓展海外版圖，讓龍華繼續成長茁壯。

龍華科大50週年慶祝大會，龍韻鼓陣社團開幕表演氣勢驚人。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

孫道亨董事長也代表董事會，感謝全校同仁的辛勞，讓學校在穩健中不斷謀求發展精進，成為技職院校中的翹楚。龍華科大卓越的辦學績效，讓龍華師生及校友獲得社會各界高度肯定，就是最好的品質保證。

新北市教育局長張明文、桃園市青年事務局長顏蔚慈應邀致詞時，分別代表侯友宜、鄭文燦市長，肯定龍華科大秉持高品質辦學所展現的豐碩成果，以及協助地方政府推動技職教育實務、促進青年就業等貢獻。泰國駐台貿易經濟辦事處通才代表、中國大陸上海第二工業大學吳松書記，更期許加強泰台及兩岸教育交流合作，嘉惠學子，讓龍華科大的優質品牌，未來在全世界發光發熱。

龍華科大以「榮耀五十‧大哉龍華」為主題，盛大慶祝建校半世紀，校慶大會並播放50年紀念影片，紀錄建校篳路藍縷到成長茁壯的歷程，許多資深教職同仁及畢業校友觀影時動容不已，溫馨感人。除了慶祝大會，學校同時舉行校慶園遊會、校友大會、校友感恩餐會、系友回娘家、校友眷屬畫展及「不同凡響」學生設計創作展等一系列特色活動，現場嘉賓冠蓋雲集，各界來賓、姊妹校外賓、校友及師生千餘人擠滿會場，現場青春洋溢，熱情歡騰，充分展現龍華人團結向心的凝聚力量。

龍華科大建校50周年嘉賓雲集，創辦人孫陳淑娟女士、孫道亨董事長、董事孫道濟、余範英、李超群伉儷、董事于祖康夫人、立法委員鄭運鵬、太平洋電線電纜公司苑峻唐董事長、鄭超群副董事長、崧騰企業張俊雲董事長、全球傳動科技李進勝總經理、中華電視公司劉俊麟副總經理、長庚科技大學校長樓迎統伉儷、新北市立三重商工林清南校長、桃園市立幸福國民中學莊文凱校長、校友會詹慧兒理事長、龍華人聯誼會張存孝會長等多位貴賓都受邀出席。

另外，新加坡特佳建築工程公司董事總經理楊嘉蔭伉儷、新加坡新馬電纜公司徐小軍經理、美國德利盟公司創辦人Albert Chen、美國文森大學、日本宇都宮大學、泰國蒙庫國王科技大學、越南孫德勝大學、越南國家大學河內國際學院、越南商業大學、中國大陸上海第二工業大學、常州工業職業技術學院、揚州工業職業技術學院及江蘇經貿職業技術學院等姐妹校主管也跨海蒞校，共同祝賀龍華科大生日快樂。

龍華科大50週年校慶，嘉賓冠蓋雲集。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

(旺報 )