新北市私立竹林中學今（7日）舉行慶祝校慶園遊會，園遊會擺攤賣蟲蟲棒棒糖測試膽量。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

新北市私立竹林中學今（7日）舉行慶祝校慶園遊會，園遊會擺攤賣蟲蟲棒棒糖測試膽量。（竹林中學提供／葉書宏新北傳真）

驚嚇指數爆表，園遊會擺攤賣蟲蟲棒棒糖測試膽量！新北市私立竹林中學今（7日）舉行慶祝校慶園遊會，學生攤位按照公司經營模式，販售商品種類透過「董事會」決議，商品更結合課程特色，發揮無限驚人創意。

竹林中學歡慶51周年校慶，從11月底開始辦理一系列活動，包括單車騎車趣、捐血、愛心義賣及各項體育競賽，校慶園遊會，全校沉浸在歡樂氛圍中。學生攤位為了招攬生意，莫不各出奇招，行銷手段推陳出新。

其中國一生物培訓社從前置作業開始，就相當講究效益規劃，最重要的決定銷售商品種類過程，採取公司經營模式，由各銷售組針對所提出商品特點、市場分析、預估效益等進行簡報，最後經過「董事會」討論後做成決策，正式販售。

生物培訓社指導老師顏嘉怡表示，其實安排這樣的模式，是為培訓學生「專題研究」的能力，從決定主題、分析可行性、設計研究方法到產出結論，透過校慶園遊會設攤活動，結合專題課程，讓學生在操作中促進學習動機並留下深刻記憶。

國一生物培訓社攤位販售商品包括號稱「正統恐龍後裔」的炸雞排、用麵粉和巧克力粉製作的巧克力雞母蟲和雞母蟲麻糬，還有挑戰膽識的，用真正的麵包蟲製作的蟲蟲棒棒糖，無論商品特色或廣告用語，都展現引發消費興趣的高度創意。

竹林校長顏麗珠指出，教育、學習是學校存在的意義和主要目標，因此在辦理各項活動時，竹林都鼓勵師生嘗試結合不同領域課程，並訓練學生充分運用所學得的知識，以厚植學生各項素養，提升能力，尤其讓學生在充滿趣味的氛圍中學習，是竹林不斷在課程發展上努力的目標。

(中時 )