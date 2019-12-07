MasonMount(左)、泰咪·亞布拉罕，切爾西青春新力量。（達志影像）

【英超足球】切爾西@艾佛頓 12/07(六)20:30 ElevenSports 賽事編號500

艾佛頓於周中的德比戰大敗而回，領隊馬可·席爾瓦終於要下課了。重新被付予重任的中後衛麥可·基恩雖然打進1球，但防守表現實在慘不忍睹；球隊三中後衛的陣式錯漏百出。巴西前鋒Richarlison再之頭槌進球，本賽季已有5個聯賽進球；而另一位替補上陣的義大利小將莫伊茲·金單對對面對守門員沒辦法進球，仍然在尋找個人在英超聯賽的首個進球。

而切爾西在上一場聯賽在首席前鋒泰咪·亞布拉罕復出之下又有進球，再加上自家培育新星MasonMount再進1球之下鎖定勝局，兩位英格蘭本土年青人本賽季合共已有16個聯賽進球，是藍軍的王牌搭檣。預料上一仗替補上場的哈德森·奧多伊及約吉霍，本場比賽可有望有先發機會。而周中休息的後衛斐雅科·托莫里及埃莫森·帕尔米耶里也會隨時候命。

季初雄心壯志的艾佛頓，踏入12月後跌到谷底，上一場周中比賽2:5敗於同市宿敵利物浦之下，聯賽已經3連敗，總共掉了9球，已下滑至降級區，防守問題極大；本場比賽將遇上進攻力強大的切爾西，加上主帥被辭軍心不穩，主場也難佔優。切爾西上場小勝阿斯頓維拉，終止聯賽2連敗，守住積分榜第4位國；球隊聯賽作客勝率高，入球能力又有保證，本場客勝及「總進球」大機會甚高。雙方最近3次聯賽對賽，上半場都打平，都在下半場分勝負。

傑爾丹·沙基里(左)、戴瓦克·歐瑞吉剛周中德比大戰同樣取得進球。(達志影像)

【英超足球】利物浦@伯恩茅斯 12/07(六)23:00 ElevenSports 賽事編號511

伯恩茅斯上一仗雖然以眾凌下，但也敗於水晶宮之下，主帥埃迪·霍維雖然有提到球隊創造力不高，但並沒有怪責任何球員並會為落敗負責。由於挪威前鋒約書亞·金繼續需要養傷，表現一般的米多尼奇·索蘭克將會繼續任先發，倒戈紅軍。上一仗比賽先坐替補席的萊恩·弗雷澤、路易斯·庫克及西蒙·法蘭西斯預料會重返先發位置。中場傑佛森·萊爾馬上一仗已被罰下自上一賽季算起的第19面黃牌，犯規問題沒有得到改善。由利物浦借用的威爾斯中場哈利·威爾森，本場比賽因借用條款不能上陣，將成最大進攻問題。

利物浦在剛剛周中的聯賽加班快車下作出了輪換策略，並獲得一場大比數勝仗，主帥尤爾根·克洛普的靈活進攻戰術值得嘉許。替補前鋒戴瓦克·歐瑞吉打進2球，剛傷癒復出的傑爾丹·沙基里也在先發陣容並取得進球；但來到本場比賽可能又會回復羅伯托·佛米諾、埃及射手穆罕默德·薩拉以及薩迪奧·馬內的最強鋒線。巴西門將艾利森繼續停賽，由西班牙的亞德里安把關。巴西中場法比荷需要繼續養傷至明年初。

伯恩茅斯近期在缺少約書亞·金後之下走進低潮；上一戰大部份時間多打一人仍然敗給水晶宮，累計最近4場聯賽全部敗陣，積分榜已下解至第14位。球隊主場表現一直都不錯，本場大戰榜首球隊或可寄望在取得進球之餘可降低掉球數字。利物浦上仗在大勝艾佛頓後，聯賽已經6連勝；球隊本場先發陣容應會比較完整，作客遇上低潮中的伯恩茅斯，望在爭取更多進球之下廷續連勝。雙方最近4次聯賽對賽，利物浦皆全勝3球或以上，最近6次聯賽對全部的「總進球」為3球或以上。

曼城替補上陣的利雅德·馬雷茲亦有進球，成為首位在英超打進50球的阿爾及利亞球員。(達志影像)

【英超足球】曼聯@曼城 12/08(日)01:30 ElevenSports 賽事編號514

曼城上一場比賽鋒線再次得心應手，代替塞爾吉奧·阿奎羅先發的加布里爾居塞斯個人梅開二度，本賽季已經打進5個聯賽進球；而替補上陣的利雅德·馬雷茲亦有進球，成為首位在英超打進50球的阿爾及利亞球員。上一仗比賽沒有上陣的後衛約翰·史東斯及班傑明·曼迪本場應會被安排先發，中場伊爾凱·京多安在停賽期滿後也可復任先發。法國中後衛艾默里克·拉波特在膝部進行手術後目前康復進度理想，有望在兩個月內復出。

馬庫斯·拉西福德應該是現時在紅魔鬼陣中威脅力最大的前鋒，上一戰打進一球「世界波」及一球12碼點球，擊敗了由前帥穆里尼奧所帶領的熱刺，個人本賽季已取得9個進球，更為主帥索爾斯克亞減壓。上一場缺席的前鋒安東尼·馬歇爾因為有肌肉受傷問題本場上陣仍然不確定；而中場胡安·馬塔及安德烈·佩雷拉應該會繼續先發上陣。

曼切斯特市德比大戰。曼城上一戰回復攻力作客4:1大勝班來，聯賽3戰2勝1平共進8球，積分榜暫列第三，落後榜首利物浦11分。藍月亮近年跟宿敵曼聯對賽都佔到上風，加上衛冕冠軍壓力已不容再有敗仗，本場比賽必定主攻求勝。曼聯則在周中比賽表現有驚喜，以2:1打敗熱刺，在聯賽2連和之後再得到勝利；但紅魔鬼本賽季作客戰績慘劣，面對著精銳的藍月亮前鋒線，防守壓力將會大分巨大。本場可選主隊「讓球」勝及「總進球」大。雙方最近4次聯賽對賽曼城3勝1敗，最近3次聯賽對賽當中有2次「總進球」都在4球或以上。

(中時電子報)