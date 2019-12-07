▲南投縣副縣長陳正昇與貴賓們一起施放愛心氣汽球。（楊樹煌攝）

▲幼兒運動會由各幼兒園園長帶領小小運動員進場，為活動揭開序幕；圖為炎峰國小校長陳恒聰帶領幼兒園小朋友進場。（楊樹煌攝）

一年一度的「大手牽小手‧幸福滿南投」幼兒體能運動大會，今7日在草屯國小大操場熱鬧登場，由副縣長陳正昇主持，共有來自縣內43所公私立幼兒園組隊，達2千多位小朋友、家長及老師參與，活動活潑歡樂，小朋友更是展現創意活力，過程精彩熱鬧。

陳副縣長表示，很高興來自縣內43所公私立幼兒園的師生、家長都能齊聚一堂，參加全縣的幼兒體能運動大會，縣府舉辦此活動的目的就是希望透過家庭、學校及社區的良性互動，營造健康、快樂、溫馨的幼教園地，同時讓幼兒們能透過運動與闖關遊戲提升體適能，養成運動習慣，增進抗壓性，也希望能帶給家長與孩子們快樂的親子互動時光。

▲幼兒體能運動大會，各幼兒園小小運動員進場，富功國小非營利幼兒園由園長帶領造型可愛的小朋友由家長陪同進場。（楊樹煌攝）

幼兒運動會開幕式，由各幼兒園園長帶領小小運動員進場，搭配小朋友創意滿點的可愛造型，十分搶眼，在活力滿點帶動唱中，陳副縣長與幼兒同樂，載歌載舞，展現出無限活潑的朝氣，並隨著舞動氣球傘、愛心滿天飛的氣球施放，將現場活動帶到最高潮。

開幕式後，緊接著進行幼兒競速賽跑及親子闖關活動，闖關成功可獲得小禮物，大人小孩玩得不亦樂乎，增進和諧溫馨親子關係。此外，大會特別安排園遊會，幼兒園設置各式特色攤位，提供各式創意美食，現場熱鬧滾滾。

(中時 )