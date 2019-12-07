一年一度的「大手牽小手‧幸福滿南投」幼兒體能運動大會，今7日在草屯國小大操場熱鬧登場，由副縣長陳正昇主持，共有來自縣內43所公私立幼兒園組隊，達2千多位小朋友、家長及老師參與，活動活潑歡樂，小朋友更是展現創意活力，過程精彩熱鬧。
陳副縣長表示，很高興來自縣內43所公私立幼兒園的師生、家長都能齊聚一堂，參加全縣的幼兒體能運動大會，縣府舉辦此活動的目的就是希望透過家庭、學校及社區的良性互動，營造健康、快樂、溫馨的幼教園地，同時讓幼兒們能透過運動與闖關遊戲提升體適能，養成運動習慣，增進抗壓性，也希望能帶給家長與孩子們快樂的親子互動時光。
幼兒運動會開幕式，由各幼兒園園長帶領小小運動員進場，搭配小朋友創意滿點的可愛造型，十分搶眼，在活力滿點帶動唱中，陳副縣長與幼兒同樂，載歌載舞，展現出無限活潑的朝氣，並隨著舞動氣球傘、愛心滿天飛的氣球施放，將現場活動帶到最高潮。
開幕式後，緊接著進行幼兒競速賽跑及親子闖關活動，闖關成功可獲得小禮物，大人小孩玩得不亦樂乎，增進和諧溫馨親子關係。此外，大會特別安排園遊會，幼兒園設置各式特色攤位，提供各式創意美食，現場熱鬧滾滾。
(中時 )
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