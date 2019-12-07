國道1號南下297．7公里處7日下午發生警車翻落邊坡事件，當場造成2警1嫌受傷，據了解，市警二分局立人派出所2名員警，34歲張姓員警及31歲洪姓員警，當時開警車押解1名男通緝犯，前往高雄地檢署偵訊，行經國道台南路段卻發生整輛警車突然衝出國道翻落邊坡，2名員警和1名嫌犯受傷，所幸意識清楚，送當地醫院救護，無大礙。

中市警二分副分局長劉忠和指出，7日下午14時40分，立人派出所張、洪等2名員警押解朱姓人犯前往高雄地檢，行經國道1號南下297．7公里、戰備跑道麻豆路段時不慎發生交通事故，因巡邏車與1輛自小客車擦撞後衝出邊坡，由國道第4大隊新營分隊調查釐清車禍原因。

巡邏車駕駛洪姓員警送往柳營奇美醫院，意識清醒，無生命危險；張員右手、左腳及骨盆等處受傷，朱嫌右手擦傷，2人均送往麻豆新樓醫院治療，無生命危險，目前意識清楚；朱姓通緝犯則由國道第4大隊新營分隊員警協助戒護中。

(中時 )