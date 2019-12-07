國民黨總統候選人韓國瑜7日到新竹縣參與新竹縣立委參選人林思銘、林為洲聯合競選總部成立大會，黨主席吳敦義等人到場力挺，呼籲支持下架空心菜、上架中華民國派，吳敦義也指，「姓楊的女孩子光用網路就把駐日代表處的處長給害死了」，很多國營事業、政府都給好幾千萬「給這個姓楊的殺手」，呼籲支持者務必要送韓國瑜進總統府、立委席次要有60席。

吳敦義表示，蔡英文女士做總統後，3年半經濟成長率都在保一保二，就算保二乘以4年也不會超過10％，每一年沒有超過2.5％以上，吳敦義說自己是在八八風災後一個月接任行政院，「我那一年經濟成長率就到10.76％，我可以跟蔡總統互相鼓勵一下，希望她做4年就好，如果4年經濟成長率加起來沒有超過10.76％，我們要同心協力下架蔡英文」，批蔡總統沒有用心在拚經濟。

吳敦義並指，中華民國要有新的願景，第一要廉能、第二要有均富的經濟，第三要有和諧的社會，第四則要有和平的兩岸，吳敦義也指，除了總統外，立法院國民黨要60席以上，立法院才能支持好的政策，「不公不義的法律要靠六十席以後的立委幹掉」、「年金改革都是不公不義的」，吳敦義呼籲，總統票投給韓國瑜，立委票投給林思銘、林為洲，政黨票則要投給國民黨。

(中時 )