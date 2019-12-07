選戰倒數進入最後關頭，國民黨主席吳敦義日前找前立委蔡正元擔任副祕書長，今天再公布新的人事案，前陸委會副主委張顯耀7日起擔任國民黨副秘書長兼發言人。張下午表示，未來會加強戰鬥火力，催出2成多中間選民與未表態的選票。

張顯耀表示，昨天吳敦義致電給他，指選戰進入最後衝刺關頭，期盼他能加入，加強中央黨部的戰鬥火力，同時配合黨團作戰，以及替立委候選人輔選，要為韓國瑜、區域立委、政黨票衝高選票。

張顯耀指出，最近一段時間，韓國瑜被抹紅、抹黑、抹黃，他認為應該替韓國瑜洗清，韓的真正顏色是青天白日滿地紅，明年大選攸關中華民國生死存亡，不管是經濟、兩岸、內政等都累積很大民怨，相信選民最後會看清楚，要為中華民國而戰。

張顯耀說，目前還有2成多中間選民與未表態選民，能否讓他們不被其他顏色混淆視聽，看清明年大選和國家未來與個人息息相關，將成為最後選戰關鍵。

張顯耀透露，昨向吳敦義允諾肩負副秘書長兼發言人一職後，便趕緊致電給國民黨立委黃昭順，表明將全力以赴，今天也立即趕到高雄替黃輔選，未來他會盡全力替黨籍立委候選人站台助陣。不過，由於張顯耀今年曾在黨內初選中，以不到1％敗給黃昭順，今天兩人同台，頗具團結氣勢。

國民黨日前舉行三中全會，對不分區立委提名人行使同意權，張顯耀未過關，開創史上首次被刷出名單紀錄，詢及吳敦義因對張顯耀感到可惜，期盼張能替黨繼續作戰？張泰然自若地說，從政至今經歷太多事情，已經放下，這無所謂。

他也感謝過去照顧提拔他的長官，不管是前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、前黨主席連戰，都讓他感恩在心頭，沒有任何罣礙，將全力以赴。

(中時 )